Avec Dell Technologies On Demand, le fabricant Texan lance un ensemble complet d’offres IT as-a-service basées sur la consommation. Celles-ci intègrent des serveurs Dell EMC PowerEdge et le nouveau système d’infrastructure autonome Dell EMC PowerOne. Dell prend ainsi une trajectoire ascendante si l’on en croit Gartner qui estime que d’ici à 2022, 15 % des nouveaux déploiements informatiques sur site impliqueront un paiement à l’usage, contre moins de 1 % cette année.

« Le développement du multicloud n’est pas prêt de s’arrêter. Les clients sont à la recherche de cohérence et de flexibilité pour leur infrastructure avec des résultats prévisibles que ce soit dans le cloud, le datacenter ou en périphérie », commente dans un communiqué Jeff Clarke, vice-président, Dell Technologies. « Dell Technologies On Demand permet aux entreprises de planifier, déployer et gérer l’intégralité de leur empreinte informatique. Elles peuvent choisir leur mode de consommation et de paiement des solutions informatiques qui répondent à leurs besoins, avec la liberté et la flexibilité nécessaires pour évoluer au fil du temps. »

L’offre s’applique à une large gamme de technologies couvrant l’ensemble de l’infrastructure, des serveurs, du stockage, du réseau ainsi que la virtualisation. Les solutions de cloud hybride définies par logiciel sont en effet disponibles via Dell Technologies Cloud et VMware. Des solutions de protection des données et la gamme PC sont aussi au programme. Enfin, les clients peuvent choisir des solutions complètes telles que Dell Technologies Unified Workspace, ou encore des solutions sur mesure pour les applications métier critiques et les charges de travail. Comme on le voit, la couverture est large.

Côté dépenses, trois offres de consommation flexible sont proposées : Pay As You Grow, Flex On Demand et Data Center Utility, ce dernier mesurant la consommation en fonction des VM utilisées. En outre, Dell Technologies On Demand offre avec PCaaS une nouvelle option de consommation flexible destinée aux petites entreprises qui peuvent ainsi faire l’acquisition de PC, de bénéficier de solutions de gestion du cycle de vie du matériel, de logiciels, de services et de financements, le tout avec un tarif unique et prévisible par poste et par mois.

Les partenaires Dell Technologies, dont certains attendent depuis longtemps des modèles de consommation simples et flexibles, peuvent d’ores et déjà proposer Dell Technologies On Demand à leurs clients.