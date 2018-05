À l’occasion du Dell Technologies World 2018, qui s’est tenu cette semaine à Las Vegas, Dell Technologies, qui regroupe les entités Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream et VMware, a annoncé plusieurs initiatives à destination des partenaires. Le groupe a ainsi présenté le Dell Technologies Advantage, un programme partenaires qui se juxtapose au programme existant de chacune des entités du groupe. Ce programme comprend de nouveaux engagements, incentives et outils s’étendant à l’ensemble du portefeuille Dell Technologies et vise à faciliter les ventes des partenaires sur l’ensemble du portefeuille Dell Technologies.

Dell précise que les partenaires ayant obtenu le statut Titanium Black dans le cadre du programme partenaire Dell EMC verront leur statut reconnu dans l’ensemble de l’écosystème Dell Technologies. Titanium Black représente l’échelon ultime da son programme de certification. Un statut détenu par un nombre limité de partenaires : Seuls Atea, Bechtle, CDW, Computacenter, FusionStorm, Insight, SHI et WWT, rejoint cette année par Swisscom et Itochu, en sont détenteurs.

Dell a également annoncé le Dell EMC Ready Stack, un nouveau programme réservé aux partenaires qui simplifie la conception et la vente de solutions d’infrastructure convergente basées sur les technologies Dell EMC. Ce programme permet aux partenaires de créer de nouvelles couches convergées en utilisant toute la gamme des solutions Dell EMC : stockage (Unity, SC Series, XtremIO, Isilon), serveurs (PowerEdge, Data Protection) et réseau, avec prise en charge de plusieurs hyperviseurs, bare metal et conteneurs.

Ce programme vise à répondre aux attentes des clients recherchant des alternatives aux solutions clés en main convergées (CI) et hyper-convergées (HCI). Selon IDC, ces opportunités représentent une part importante des 6 milliards de dollars du marché des systèmes de référence certifiés et des systèmes intégrés.

Dell EMC Ready Stack est d’ores et déjà disponible via le portail partenaires Dell EMC. À mesure que de nouvelles innovations seront rendues disponibles, une bibliothèque de contenus convergé Dell EMC, comprenant des guides de conception et de déploiement conformes aux meilleures pratiques, aidera les partenaires à réduire les risques et à simplifier les déploiements pour les clients, précise Dell.

Autre annonce faite à l’occasion de ce Dell Technologies World 2018, le Dell EMC MyRewards, un nouveau programme de récompenses à destination des partenaires qui remplacera les programmes Partner Advantage et Sell & Earn existants. Dell annonce au passage la mise en place dans le cadre de son programme de partenariat Dell EMC de remises plus importantes pour la création de nouvelles activités, le renouvellement du stockage et la vente de Pro-Support Plus associée au stockage.

À noter également, la mise en œuvre d’un nouveau programme de démonstration qui permet aux partenaires d’utiliser les fonds marketing acquis pour acheter des solutions de stockage, d’infrastructure convergée, d’infrastructure hyperconvergée et de protection des données à prix réduit, et le lancement à destination des partenaires Titanium d’un programme permettant de rationnaliser les Proof of Concept (POC).

Enfin, Dell EMC présentera cette année de nouvelles compétences autour des services et des technologies émergentes. Une compétence IOT est disponible dès cette semaine et quatre nouvelles compétences seront annoncées au second semestre : calcul haute performance, analyse des données, applications commerciales et sécurité. Dell EMC étend également les compétences de déploiement de services. L’année dernière, les partenaires Dell EMC qui ont suivi ces compétences ont vu leur volume d’affaires doubler, assure le constructeur.

Dell explique avoir « connu une croissance et une dynamique exceptionnelles cette année » et ajoute que les produits et programmes annoncés cette semaine à Dell Technologies World 2018 permettront à ses partenaires d’accroitre leur offre et de se développer encore plus rapidement.