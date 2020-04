Dell annonce une série de mesures financières destinées à soutenir ses partenaires certifiés.

Ses partenaires platinum et titanium peuvent d’ores et déjà bénéficier d’un versement anticipé en espèces pouvant aller jusqu’à 50% de leurs MDF (Market Development Funds ou fonds de développement marketing. Les partenaires peuvent en faire la demande à tout moment entre le 13 avril et le 20 juin 2020 et, une fois la demande approuvée, ils recevront leur paiement immédiatement. L’objectif est bien entendu de leur libérer de la trésorerie en leur permettant d’obtenir du cash pour leurs dépenses marketing plutôt que de faire l’avance et d’être remboursés après. Dell a également annoncé une prolongation jusqu’à la fin de juillet des MDF non dépensés qui auraient dû l’être avant la fin mars et une extension jusqu’au 24 juillet 2020 des programmes MDF qui devaient expirer entre mars et juillet.

Autre mesure phare annoncée par le constructeur : la gratuité de la formation au déploiement autour d’Unity XT, de VxRail et de ses offres de protection des données DP4400 jusqu’au 31 mai 2020. Cette formation est disponible en libre-service via le portail. Il y sera également possible de valider sa certification. Il est également prévu d’introduire de nouvelles options de tarification de groupe pour les autres certifications.

Enfin, Dell Financial Services (DFS) annonce plusieurs initiatives en matière de financement : reports de trois, six et neuf mois pour les crédits qualifiés ; options de location à terme et de rotation de six mois pour certains ordinateurs portables, clients légers et postes de travail mobiles ; financement de 24 mois à 0% pour les serveurs et certains produits de stockage et financement de 36 mois à 3,99% pour la majorité des produits Dell Technologies.