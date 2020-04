Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Dave Lecomte, président de l’intégrateur breton VLFIT (Vous Faciliter L’IT).

Channelnews : Quand pensez-vous que VLFIT pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Dave Lecomte : Le problème posé dans cette question est bien le nôtre ! Que signifie « à peu près normale », c’est bien là, toute la difficulté. À mon sens, nous allons avoir fin fai et en juin, peut-être jusqu’en juillet, une « activité de rattrapage » qui va nourrir nos plannings. Mais c’est à partir de Septembre que les difficultés réelles vont se faire sentir.

Cela en fonction de notre capacité à alimenter nos carnets de commande qui donneront la production des prochains mois.

Mais aussi en fonction de la capacité des acteurs économiques à jouer leur rôle, notamment sur la question du crédit inter-entreprises. Nous sommes tous le fournisseur de quelqu’un, il va donc falloir être particulièrement vigilant à ce que l’ensemble des acteurs joue le jeu en suivants bien les règles et que le secteur public soit exemplaire en la matière. C’est un soutien indispensable pour reprendre une activité normale.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Dave Lecomte : Si le métier de la sureté (protection des biens et des personnes) nous offre des cycles plus longs et va alimenter (progressivement) notre production plus longuement, c’est clairement d’abord sur les activités purement informatiques (Cloud, System & Réseau, Cybersécurité, Infogérance) que nous allons assurer la meilleure reprise. Les organisations ont besoin plus que jamais d’un SI sécurisé et d’une bonne capacité d’exploitation.

Aussi sur les activités télécom (opérateur notamment), où les besoins de débits et de résiliences sont encore plus importants avec le maintien du télétravail dans le cadre de la reprise progressive.

Enfin, nos activités en logiciels de gestion restent à niveau normal encore à ce jour, nos clients ayant évidemment besoin d’accompagnement sur le social et la paie.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Dave Lecomte : Aujourd’hui, nous évoluons dans un contexte où il faut s’attendre à tout !

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Dave Lecomte : Nos objectifs sont de développer des solutions en phase avec les besoins engendrés par le nouvel environnement économique et sanitaire, qui accélère certains usages et besoins.

Ainsi, nos solutions Cloud et services managés se développent – même en ce moment – la situation ayant motivé certains clients à engager des mutations vers des solutions externalisées.

Les besoins en cybersécurité sont très importants. Nous poursuivons continuellement le développement de nos savoir-faire et expertises en la matière.

Nous nous adaptons aux besoins clients en proposant des caméras thermiques qui permettent la prise de températures corporelles à distance. Pour les structures accueillant du public ou de nombreuses personnes c’est un très bon moyen de protéger les collaborateurs et les clients.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Dave Lecomte : Non, pas encore. Mais nous nous mobilisons pour être très vigilants et réactifs sur la question. Il ne faut pas d’effet domino sur cette question. Nous aurons une meilleure visibilité sur ce point début mai.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Dave Lecomte : Toutes les solutions sont envisagées et ces recours vont être certainement indispensables… Cela dépendra principalement de la dynamique de reprise.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Dave Lecomte : Nous nous attendons à un développement du travail collaboratif en ligne, avec des plateformes comme Teams dans Microsoft 365, mais aussi avec des solutions de communications unifiées tant chez Mitel qu’Alcatel ou encore Broadsoft, qui vont prendre une ampleur importante. Leur usagers forcés vont accélérer leur développement.

Le Cloud et les services managés vont être aussi soutenu par la crise du Covid-19 pour leurs bénéfices en terme d’agilité (télétravail, mobilité, accessibilité) et de continuité de service.

Enfin, les études et mises en place de plans de continuité d’activité (notamment en informatique : le PCAI) vont aussi évoluer car les esprits seront plus sensibles et les besoins plus évidents.

Témoignage recueilli par courriel le 22 avril 2020