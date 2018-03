Lors d’IT Partners 2018, Channelnews a reçu Dave Lecomte, président de Dactyl OMR Infogérance & CTV pour un entretien vidéo. L’occasion de revenir sur la genèse de ce groupe régional IT basé dans l’Ouest de la France et sur les acquisitions récentes qui lui ont permis de plus que doubler de taille en l’espace d’un an. Dave Lecomte explique notamment que, à rebours de la tendance actuelle du marché, où l’on assiste à une multiplication des rapprochements de sociétés bureautiques et IT, Dactyl Infogérance et OMR Infogérance ont fait le chemin inverse en se séparant de leurs sociétés d’origine Dactyl et OMR. « On s’est aperçu que les populations commerciales et techniques issues de l’IT d’une part et de l’impression de l’autre avaient leurs spécificités, expose Dave Lecomte. Pour une question de performance et pour des questions actionnariales, il a été décidé de séparer les deux activités. ». Leur indépendance acquise, les deux sociétés se sont regroupées – l’une devenant filiale de l’autre – et se sont lancées dans deux acquisitions. La première a été celle du centre de compétence Sage Medis Services début 2017 pour renforcer l’activité Sage d’OMR et la seconde celle de l’intégrateur en téléphonie et en solutions de sureté CTV en octobre 2017. Le groupe table sur un chiffre d’affaires de 25 M€ pour l’exercice 2018 (+6%) avec un effectif un peu supérieur à 200 personnes.