Datto va se séparer d’une partie de ses salariés dans le monde rapporte ChannelWeb. Dans un communiqué transmis à nos confrères, le développeur de solutions pour les fournisseurs de services gérés a confirmé l’information. La directrice de la communication Shoba Lemoine y indique que la décision a été prise en raison de l’impact économique de la pandémie de Covid-19. « Datto a considérablement augmenté son personnel pour répondre à une croissance accélérée et s’adapte maintenant à ce qui sera un environnement de croissance plus lente. Nous continuons d’investir dans des domaines stratégiquement importants pour les partenaires MSP que nous servons et défendons. Nos partenaires peuvent compter sur nous pour leur fournir le même niveau de service et de soutien à leurs efforts vitaux pour maintenir le fonctionnement des petites et moyennes entreprises pendant la crise et au-delà », assure-t-elle.

« Nos recrutements au cours des six derniers mois prévoyaient un taux de croissance beaucoup plus élevé en 2020 que celui que nous observons chez les fournisseurs de services gérés et chez Datto. Notre action sera de ramener la taille de notre équipe mondiale à son niveau d’il y a six mois », a de son côté précisé le CEO de l’entreprise Tim Weller.

Dans une interview accordée à CRN il y a quelques jours, ce dernier estimait que les fournisseurs de services gérés ne devraient pas souffrir de la crise. « Nous avons en fait enregistré des ventes assez bonnes en mars et en avril, pas aux niveaux précédents mais mieux que ce à quoi je m’attendais », avait-il déclaré. « Cela signifie que les MSP vendent aux hôpitaux, aux entreprises qui se portent bien pendant cette crise et créent des opportunités. Il est donc temps de penser à l’après-crise, à ce qui va fonctionner pour les MSP et les PME. Je suis très optimiste concernant la manière dont le secteur sortira de la crise. »