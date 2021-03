Datto vient de publier des résultats 2020 supérieurs aux attentes de Wall Street. L’éditeur, qui revendique désormais 17.000 MSP clients, a généré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 138,99 millions d’euros, en croissance de 10%, alors que les analystes s’attendaient à 133 ,97 millions d’euros. Le montant des abonnements grimpe de 16% à 129 millions de dollars. Datto affiche une perte GAAP pour le trimestre de 7,2 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action, moindre que la perte de 8,2 millions de dollars, ou 6,2 cents par action, rapportée l’année dernière. Le bénéfice net est de 25,7 millions de dollars, ou 0,16 dollar par action, supérieur de 0,05 dollar aux attentes.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus atteignent 518,8 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 13%. Le montant des abonnements progresse de 18% à 485,3 millions de dollars. Le chiffre d’affaires annualisé des abonnements s’affiche à 542,8 millions de dollars contre 474,8 millions de dollars en 2019 (+14%). Le bénéfice net GAAP est de 22,5 millions de dollars, à comparer à une perte de 31,2 millions de dollars un an auparavant. Sur une base non-GAAP, Datto déclare un bénéfice net de 76,6 millions de dollars, ou 0,55 dollar par action, contre 15,3 millions de dollars ou 0,11 dollar par action l’année dernière.

« Notre solide performance au quatrième trimestre et en année complète témoigne de la puissance de la plateforme MSP de Datto et de la durabilité de notre modèle d’abonnement à revenus récurrents, même en ces temps difficiles », se félicite dans un communiqué le CEO de la société, Tim Weller. « Notre croissance trimestrielle séquentielle de l’ARR de 20 millions de dollars est une preuve continue de la ré-accélération de nos activités et des vents favorables de la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. »

Pour le premier trimestre 2021, l’éditeur s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 142 et 144 millions de dollars, ainsi qu’à un Ebitda de 45 à 46 millions de dollars. Pour la totalité de l’exercice, il prévoit des revenus compris entre 582 et 590 millions de dollars et un Ebitda situé entre 130 et 135 millions de dollars.

Dans son communiqué, Tim Weller a annoncé l’acquisition du spécialiste israélien de la cybersécurité de BitDam. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La plateforme de cyberdéfense de BitDam sécurise les outils de collaboration, tels que Microsoft 365 et Google Workspace, contre les ransomwares, les logiciels malveillants et le phishing. Sa technologie a été conçue pour arrêter les menaces zero-day, y compris celles qui ne correspondent à aucune signature de malware connue. « La cyber-résilience est au cœur de Datto depuis le lancement de notre service phare Continuity et du Datto Cloud il y a plus de dix ans », assure le CEO. « Cette acquisition marque une étape importante pour nous en matière de sécurité, dans la foulée de notre récent lancement de Ransomware Detection dans Datto RMM. Les deux solutions offrent de nouvelles opportunités de revenus et de marge à nos 17.000 partenaires MSP, alors que les cyberattaques contre les PME se multiplient. »

Lors de la présentation des résultats aux analystes, le dirigeant a indiqué que Datto prévoyait de lancer cette année Azure Cloud Continuity, un produit permettant la continuité des applications exécutées dans le cloud public. Le lancement en version bêta est prévu au deuxième trimestre.