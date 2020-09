Ainsi que la rumeur le laissait entrevoir depuis environ deux mois, Datto a finalement déposé auprès de la SEC une demande d’enregistrement pour une éventuelle introduction en bourse.

Le fournisseur de services et d’outils à destination des MSP, issu de sa fusion avec Autotask en 2017, n’a pas encore déterminé le nombre d’actions à offrir ni la fourchette de prix du prix d’introduction. Datto souhaite se faire coter à Wall Street sous le symbole… « MSP ».

Son formulaire S-1 indique pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 une perte nette de 31,19 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 412,17 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 37,72 millions de dollars pour l’exercice précédent. L’exercice 2020 s’annonce sous de meilleurs auspices avec, pour le premier semestre, un bénéfice net de 10,12 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 233,60 millions de dollars. Le troisième trimestre s’est quant à lui clos le 30 septembre avec un chiffre d’affaires de 105,17 millions d’euros et un EBITDA ajusté de 25,77 millions de dollars, ce qui représente une marge de 21,9%.

La firme de Norwalk (Connecticut) annonce une capitalisation de 1,60 milliard de dollars.

Elle revendique 17.000 MSP servis parmi lesquels 1.000 génèrent chacun plus de 100.000 dollars de revenus récurrents annuels.

« Sachez qu’être une entreprise publique ne changera pas le cœur de Datto. Nous sommes ravis d’élargir notre base d’investisseurs et de défendre l’écosystème MSP », écrit dans le document à l’attention de ses clients le CEO de l’entreprise Tim Weller. Il évalue le marché cible actuel à environ 125.000 MSP. « Les MSP représentent l’avenir de la gestion informatique pour les PME. La transformation numérique encourage les PME à adopter des logiciels et des technologies modernes, tandis que les exigences réglementaires et de protection des données et la prolifération des menaces de sécurité augmentent la complexité et les risques informatiques pour les PME. Ces tendances ont créé un point d’inflexion dans l’adoption par les PME des MSP pour leur gestion informatique », ajoute-t-il.