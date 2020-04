Quinze jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, et alors que l’activité des prestataires IT est déjà très affectée par les mesures de confinement de la population, nous avons demandé aux constructeurs et éditeurs IT comment ils s’adaptaient à cette situation exceptionnelle. Le témoignage de Pierre Aguerreberry, VP ventes Europe du Sud de DataCore Software

Channelnews : Les ventes indirectes de Datacore sont-elles affectées par la baisse d’activité de ses partenaires ? Si oui, dans quelle mesure ?

Pierre Aguerreberry : Pour le moment nous n’avons pas ressenti une baisse d’activité sachant que nous avons un cycle de vente de 6 mois en moyenne. Nous avons enregistré à fin mars un trimestre record pour DataCore en France avec un bond des ventes de 43% de nos ventes par rapport à l’an dernier générées donc par des projets qui ont été amorcés au dernier trimestre 2019. Nos partenaires et nos clients ont particulièrement été coopératifs en ne repoussant pas leurs achats malgré la difficulté d’approvisionnement des composants hardware (serveurs/stockage) et l’impact du Covid-19 dans la gouvernance à court terme. Je profite de votre interview pour les remercier tous ainsi que l’ensemble de l’équipe DataCore France.

Channelnews : Quels sont les produits/offres les plus affectés et à l’inverse ceux qui le sont le moins, voire qui bénéficient de la situation ? Pierre Aguerreberry : Notre solution de Software Defined Storage qui permet de redonner de l’espace de stockage en augmentant la capacité physique existante immédiatement grâce au thin-provisionning devrait bénéficier à la grande majorité des sociétés et donc à nos partenaires.

Channelnews : Y a-t-il des catégories de partenaires moins affectées que d’autres ?

Pierre Aguerreberry : Trop tôt pour le dire mais nous pensons que compte tenu de la priorité sanitaire et du soutien fort du gouvernement français, les partenaires adressant les établissements de santé/publics devraient maintenir un bon niveau d’activité ainsi que ceux qui adressent le marché des télécoms.

Channelnews : Votre société a-t-elle pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ?

Pierre Aguerreberry : Comme toute société privée impactée par le Covid-19 nous étudions les « armes » mises à disposition par l’État pour passer au mieux cette crise. Aucune décision n’a été prise actuellement mais si d’aventure cela devait se faire nous le ferions dans le respect de l’intérêt de nos collaborateurs et de nos partenaires.

Channelnews : Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos partenaires ? Avez-vous pris des mesures pour vous en prémunir ?

Pierre Aguerreberry : Nous travaillons en 2 tiers et donc nous sommes confiants quant à la solvabilité de nos distributeurs en place. Cependant nous avons déjà déployé une batterie de supports pouvant permettre à ceux-ci de soutenir notre écosystème.

Channelnews : Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des initiatives pour soutenir vos partenaires ? Lesquelles ?

Pierre Aguerreberry : Nous sommes ouverts à étendre des périodes de support supplémentaires compte tenu du shortage hardware et de la difficulté à mettre en production les solutions. Nous avons démarré toute une série de webinars pour permettre à nos partenaires d’acquérir du savoir sur nos solutions. Des trainings de certification sont programmés aussi pour profiter de cette période de confinement pour augmenter notre réseau d’Ingénieurs certifiés. La semaine dernière, quinze nouveaux certifiés d’un partenaire stratégique national sont venus renforcer nos 450 Ingénieurs certifiés DataCore (DCIE).

Channelnews : Pensez-vous qu’il sera possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous que ce sera long ? Combien de temps faudra-t-il ?

Pierre Aguerreberry : Plusieurs scénarios s’affrontent. Nous voulons penser que nous allons sortir de cette crise à la fin du semestre et nous tablons sur une fin d’année forte pour permettre de recouvrir les périodes plus délicates à venir.

Propos recueillis par mail le 2 avril