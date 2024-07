Datacore, pionnier de la virtualisation et du stockage défini par logiciel, annonce une levée de 60 millions de dollars. Le cycle de financement a été conduit par le fonds d’investissement Vistara Growth. Créée en 1998 en Floride, la société est longtemps restée l’éditeur d’un produit unique avec son offre phare SANsymphony. Les acquisitions ces dernières années de Caringo, Object Matrix et MayaData lui ont permis d’étendre son offre pour couvrir le stockage en mode bloc, fichier (vFilo) et objet (Swarm), ainsi que le stockage natif de containers (OpenEBS pro).

Avec ce nouveau financement, Datacore déclare vouloir accélérer son développement et faire progresser sa suite de stockage pour « répondre efficacement aux demandes évolutives des environnements de données et des piles d’infrastructures modernes ».

« Nous nous concentrerons sur l’expansion de notre portefeuille technologique, y compris les avancées en matière d’IA, de cybersécurité et d’autres domaines critiques, afin de relever les défis des infrastructures de données dans les déploiements centraux, en périphérie et dans le cloud », précise la société sur sa page Linkedin.

« Ce financement crucial marque un nouveau chapitre dans notre engagement envers nos clients et partenaires, nous permettant d’offrir une plus grande valeur grâce à la collaboration et à l’innovation », commente dans un communiqué Dave Zabrowski, PDG de DataCore (photo). « Notre objectif est de doter les entreprises des outils dont elles ont besoin pour prospérer dans un paysage numérique de plus en plus complexe. »