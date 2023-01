Acteur majeur de l’archivage multimédia, Object Matrix vient de passer dans le giron du pionnier de la virtualisation du stockage, Datacore. L’objectif est notamment de renforcer ses solutions destinées à l’Edge Computing.

Pionnier du Software-Defined Storage et de la virtualisation du stockage, DataCore a ces dernières années procéder à de multiples acquisitions pour étendre son portfolio notamment dans le domaine du stockage à l’Edge (avec sa gamme Perifery) et du stockage objet (avc sa solution Swarm et l’acquisition en 2021 de Caringo).

L’acquisition d’Object Matrix s’inscrit parfaitement dans cette stratégie tout en y ajoutant un volet archivage jusqu’ici peu présent dans les solutions DataCore. Pour compenser son manque de présence sur le marché de l’archivage, DataCore avait signé en septembre 2022 un partenariat stratégique avec Simply concrétisé par le développement de l’appliance DataCore Perifery basé sur sa technologie Swarm. Le rachat d’Object Matrix vient donc renforcé ce virement stratégique mis en œuvre fin 2022.

Object Matrix est en effet connu pour s’être spécialisé sur le marché du multimédia et des workflows vidéos. De plus en plus, les contenus vidéos sont archivés sur disque et en ligne plutôt que sur bandes pour des raisons de simplicité et de rapidité d’accés. De nombreux acteurs se sont infiltrés sur ce marché très particulier qui engendrent des pétaoctets de fichiers à gérer et archiver. Et Object Matrix s’est spécialisé sur le sujet dès sa création en 2003, portant l’idée de stocker les contenus vidéos sous forme d’objets sur des supports disques. Sa solution MatrixStore s’inscrit dans les workflows de pré-production, de gestion des vidéos et de vidéos à la demande. Ses clients sont la BBC, NBC Universal, Warner Bros. Discovery, ATP Media…

Les appliances et les offres cloud d’Object Matrix vont ainsi venir très naturellement enrichir le portefolio DataCore Perifery.

Sans surprise, Abhijit Dey, directeur général de l’activité Perifery de DataCore explique : « La gamme de produits Object Matrix complète parfaitement notre portefeuille de solutions de classe mondiale. » Plus globalement, les solutions d’Object Matrix étendent la gamme d’appareils et de solutions d’Edge Computing de Perifery. L’acquisition devrait également permettre à Object Matrix de poursuivre le développement de ses solutions.

DataCore justifie également cette opération en rappelant la croissance annoncée du marché de l’Edge Computing : selon Gartner, plus de 50% des données gérées par les entreprises seront créées et traitées en périphérie d’ici 2025.