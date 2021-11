Le fournisseur de solutions de stockage défini par logiciel Datacore a annoncé l’acquisition de Mayadata, une jeune pousse du stockage à l’origine du projet open source OpenEBS, inclus dans sa plateforme Mayastor. OpenEBS est un système de stockage persistant pour Kubernetes. Datacore qui propose déjà des systèmes de stockage SAN (SANsymphony), NAS (vFILIO), et objet (Swarm), va l’intégrer à son offre pour poursuivre son ambition de fournir une plateforme de stockage globale. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Comme le rappelle Datacore, alors que de plus en plus de charges de travail conteneurisées entrent en production, le stockage attaché aux conteneurs a suscité un intérêt significatif pour résoudre les problèmes de persistance, de portabilité et de performances du stockage qui subsistent avec les approches natives des conteneurs.

De nombreuses solutions sont apparues pour résoudre ces problèmes, les plus connues étant Portworx et StorageOS (rachetée par PureStorage). Parmi les solutions open source, OpenEBS s’est imposée comme l’une des plus populaires auprès des développeurs Kubernetes. Son adoption comme initiative de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) qui soutient le développement de Kubernetes, a largement contribué à son essor, faisant d’OpenEBS une solution de référence pour le stockage persistant pour Kubernetes.

C’est la raison pour laquelle Datacore s’est vite intéressé à Mayadata. Dès janvier 2020, leur partenariat a pris la forme d’une co-entreprise, sur la base d’un financement, de l’octroi de licences et du transfert de l’équipe de Datacore en charge des conteneurs chez Mayadata. Allant jusqu’au bout de leur processus de rapprochement, les deux entreprises n’en forment maintenant plus qu’une.

Avec des moyens renforcés, OpenEBS va continuer d’être développé à la fois comme solution open source et commerciale. « En unissant nos forces à celles de DataCore, nous ferons de notre mieux ensemble pour innover, en fournissant à l’industrie des solutions de stockage de conteneurs de nouvelle génération de classe entreprise tout en conservant la liberté et l’ouverture de l’open source pour la communauté », a assuré sur son blog Don Williams, le PDG de Mayadata.

Dans l’offre Datacore, OpenEBS sera intégré à SANsymphony en tant que plugin et sera proposé comme alternative à l’interface CSI, apportant les raffinements d’une solution de stockage persistant conçue nativement pour Kubernetes. La prochaine version de la console Datacore Central devrait également prendre en charge OpenEBS pour permettre une gestion centralisée et unifiée de tous les modes de stockage.