Pionnier de la virtualisation de stockage et du stockage défini par logiciel (SDS), Datacore se positionne également sur les systèmes hyperconvergés (HCI) depuis la disponibilité en 2014 de sa solution Hyperconverged Virtual SAN. À la faveur d’une évolution de ses critères de sélection, Gartner l’a référencé pour la première fois cette année dans son Quadrant magique dédié aux infrastructures hyperconvergées dans la catégorie des acteurs de niche (Graphique 2). Fin octobre, c’était au tour de la société d’étude WhatMatrix de publier son rapport consacré aux solutions SDS/HCI en intégrant Datacore mais cette fois dans la catégorie des leaders. Tout comme Gartner, WhatMatrix a évalué une douzaine de solutions. Mais alors que Gartrner place Datacore plutôt en queue de peloton, loi derrière les leaders Nutanix, VMware, Dell EMC, Cisco et HPE, WhatMatrix en fait l’un de ses deux leaders avec Nutanix, dont il est le dauphin.

Tout comme Gartner, WhatMatrix fournit une plate-forme d’évaluation et de comparaison des principales offres disponibles sur le marché. Mais WhatMatrix se prévaut d’une approche différente basée sur une évaluation communautaire supervisée par des experts indépendants désignés, une évaluation technique plus approfondie et la gratuité de l’évaluation pour les marques. On notera toutefois que WhatMatrix évalue non pas Hyperconverged Virtual SAN mais son offre phare SANsymphony sur laquelle Hyperconverged Virtual SAN repose.

Dans son rapport, WhatMatrix explique ainsi que SANsymphony peut être considéré comme une offre de stockage défini par logiciel pure, offrant « une flexibilité extrême en termes de choix de matériel de stockage et de serveur. Le produit prend en charge tous les hyperviseurs majeurs ainsi qu’une large gamme de plates-formes nues. » WhatMatrix rappelle que si l’on excepte Microsoft Storage Spaces Direct, « SANsymphony est la seule plate-forme SDS construite sur le système d’exploitation Windows Server. D’où son intégration étroite et sa capacité à tirer parti de fonctionnalités natives de Windows telles que ses fonctions File Services and Data Efficiency. »

« Notre position en tant que leader dans la catégorie SDS/HCI de WhatMatrix confirme ce que nos clients nous disent : notre produit SDS et nos solutions hyperconvergées offrent des performances, une fiabilité et des économies inégalées », affirme dans un communiqué Gerardo Dada, chief marketing officer chez DataCore.

WhatMatrix tempère toutefois en signalant que si « Datacore a de nombreux atouts, de solides antécédents et une vaste base de clients, elle reste une entreprise relativement petite [avec un CA de 67,3 M$ et un effectif de 250 personnes], qui semble souffrir d’un manque de notoriété. » Et d’ajouter que son point fort, à savoir la flexibilité et ses nombreux cas d’usage, peut aussi être son « talon d’Achille si les clients recherchent plutôt les meilleures plates-formes adaptées à un ou deux cas d’utilisation particuliers. »

De son côté Gartner exlique que « DataCore est un choix populaire pour les salles informatiques ROBO, les petits centres de données satellites et les petites et moyennes entreprises (PME), car il ne nécessite que deux nœuds pour la haute disponibilité et offre un ensemble robuste de solutions de services de données, de hiérarchisation et de haute disponibilité. » Gartner reconnaît également à DataCore une bonne capacité à « supporter les applications d’entreprise critiques et sensibles à la latence. »

Mais le cabinet de conseil estime que si « DataCore est considéré par les responsables informatiques comme une solution SDS performante, elle manque de visibilité en tant que produit HCI et est rarement pris en compte pour les déploiements de grandes entreprises. » Par ailleurs, « faute d’appliance entièrement intégrée, les implémentations nécessitent souvent l’assistance d’un intégrateur […] et les mises à niveau de cluster DataCore ont tendance à être compliquées et ne sont pas entièrement automatisées. »