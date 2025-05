La rumeur avait vu juste. Databricks a annoncé mercredi l’acquisition de la startup californienne Neon, qui propose une version serverless de la base de données open source PostgreSQL. Le montant de la transaction n’est pas divulgué mais a été évaluée par des sources proche du dossier à environ 1 milliard de dollars.

Neon a été fondée en 2021 par une équipe d’ingénieurs de bases de données et de contributeurs Postgres, qui rejoindra Databricks après la clôture de la transaction

« Il y a quatre ans, nous avons décidé de créer le meilleur Postgres pour le cloud, sans serveur, hautement évolutif et ouvert à tous. Avec cette acquisition, nous comptons accélérer cette mission avec le soutien et les ressources d’un géant de l’IA », déclare le PDG de Neon Nikita Shamgunov.

Databricks entend pour sa part renforcer sa plateforme d’analyse avec une technologie pouvant aider les entreprises à développer et à utiliser plus facilement des agents d’intelligence artificielle.

« En intégrant Neon à Databricks, nous offrons aux développeurs un Postgres sans serveur capable de suivre la vitesse des agents, le modèle économique du paiement à l’utilisation et l’ouverture de la communauté Postgres », a commenté Ali Ghodsi, le cofondateur et PDG de Databricks.

Databricks a finalisé en janvier un gigantesque tour de table portant sa valorisation à 62 milliards de dollars. La société a racheté une dizaine de start-ups ces dernières années dont MosaicML, Arcion et Fennel pour élargir son expertise sur les données et l’IA. Elle revendique plus de 10.000 clients pour sa plateforme d’analyse de données Databricks Data Intelligence Platform.