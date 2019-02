Le spécialiste de la Data Analytic Databricks Spark vient de lever 250 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz. Les fonds d’investissement Coatue Management, New Enterprise Associates, Battery Ventures, Green Bay Ventures et Geodesic, ainsi que Microsoft ont participé au tour de table. Cet argent porte à 498,5 millions de dollars les fonds levés par l’entreprise californienne depuis sa création et hisse sa valorisation à 2,75 milliards de dollars.

« Databricks est passé de presque aucun revenu à plus de 100 millions de dollars de revenu récurrent annuel en seulement trois ans, ce qui nous place parmi les éditeurs de logiciels d’entreprise ayant connu la plus forte croissance », affirme dans un communiqué Ali Ghodsi, CEO et cofondateur de Databricks. « Ce qui motive cette croissance incroyable, c’est l’appétit massif du marché pour Unified Analytics. Les entreprises doivent réussir leurs initiatives d’intelligence artificielle, ce qui nécessite une plateforme d’analyse unifiée permettant de combler le fossé entre le Big Data et l’apprentissage automatique. »

Basé sur s le moteur d’analyse open source Apache Spark développé par Matei Zaharia (désormais directeur technique de Databricks), Unified Analytics facilite la création de pipelines de données entre divers systèmes de stockage de données cloisonnés et simplifie la préparation de jeux de données étiquetés pour la construction de modèles.

Databricks revendique plus de 2.000 clients dans le monde, tels que Nielsen, Hotels.com, Bechtel, Shell et HP.

C’est la mise à disposition en 2017 d’Azure Databricks, un service Microsoft intégré développé en collaboration par les deux sociétés, qui a accéléré l’adoption de la plateforme Unified Analytics de Databricks en 2018. C’est suite à ce succès que l’éditeur de Redmond a décidé de participer au tour de table. « Cet investissement s’appuie sur notre partenariat pluriannuel fructueux autour d’Azure Databricks, un service Azure exclusif qui, associé à d’autres services Azure Data comme Azure Data Warehouse, simplifie considérablement les solutions d’ analyse de données volumineuses et d’intelligence artificielle pour de nombreux clients Microsoft », précise dans le communiqué Rohan Kumar, vice-président d’Azure Data.

Les fonds levés serviront à développer les marchés EMEA et APAC, à se lancer sur de nouveaux marchés tels que les grandes administrations, les grands médias et les produits de grande consommation, ainsi qu’à augmenter les effectifs. Selon The Register, Databricks emploie actuellement 600 personnes dans le monde, principalement au siège de San Francisco ainsi qu’à Amsterdam, Londres et Singapour. La société californienne souhaite en effet doubler le nombre de ses produits a expliquéAli Ghodsi à nos confrères. Databricks a déjà lancé ML Flow, un outil d’apprentissage automatique, et Delta, un moteur de prochaine génération, qui devrait succéder à Spark.