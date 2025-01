Databricks a officiellement clôturé son tour de table de 10 milliards de dollars en Serie J, annoncé initialement en décembre dernier. Le total est porté à plus de 15 milliards de dollars grâce à un emprunt de 5,25 milliards de dollars apportés notamment par JPMorgan Chase, Barclays, Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Comme l’avait rapporté l’agence Bloomberg plus tôt ce mois-ci, cette facilité de crédit supplémentaire comprend un crédit renouvelable non financé de 2,5 milliards de dollars et un prêt à terme de 2,75 milliards de dollars.

Ce tour de financement valorise Databricks 62 milliards de dollars. À la liste des investisseurs déjà connus s’ajoute Meta, qui fait son entrée comme investisseur stratégique. Elle réunit par ailleurs des investisseurs existants comme le fonds souverain du Qatar QIA et entrants, tels que les fonds singapourien Temasek et australien Macquarie Capital.

Le co-fondateur et PDG de Databricks Ali Ghodsi s’est félicité d’un « immense intérêt pour ce cycle de financement ». « Ces partenaires se concentrent sur le succès à long terme de Databricks et sur notre clientèle en croissance rapide », a-t-il commenté dans un communiqué.

Ali Ghodsi s’est aussi exprimé sur le soutien de Meta. « Des milliers de clients utilisent Llama sur Databricks et nous avons travaillé en étroite collaboration avec Meta sur la manière de servir au mieux ces entreprises clientes avec Llama. Il était tout à fait logique pour les deux parties d’approfondir ce partenariat », a-t-il expliqué.

« Chez QIA, nous élargissons notre exposition à travers l’écosystème de l’IA et pensons que Databricks est devenu la plate-forme principale de l’espace logiciel de l’infrastructure de l’IA », a commenté pour sa part Mohammed Saif Al-Sowaid, PDG de QIA.

Hasard du calendrier ou non, l’annonce de Databricks a été faite en même temps qu’était présenté Stargate, le projet à 500 milliards de dollars d’OpenAI, Softbank et Oracle, visant à bâtir sur le sol américain les infrastructures « pour porter la prochaine génération d’IA ».