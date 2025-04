La plateforme d’analyse de données et d’IA Databricks acquiert la jeune pousse Fennel, spécialisée dans l’ingénierie des fonctionnalités en temps réel.

Co-fondée en 2023 par Nikhil Garg et Abhay Bothra, deux anciens employés de Facebook, Fennel propose un moteur de calcul incrémental qui crée des pipelines de données pour développer des modèles d’intelligence artificielle. La start-up compte Cricut, Upwork et Rippling People Center parmi ses clients.

Le montant du rachat n’a pas été précisé dans le communiqué.

En début d’année, Databricks a clôturé un tour de table de 10 milliards de dollars et un emprunt de 5,25 milliards de dollars. La société était alors valorisée à 62 milliards de dollars. Elle a développé son propre grand modèle de langage, Dolly, et racheté une dizaine de start-ups ces cinq dernières années, dont BladeBridge, MosaicML et Arcion.