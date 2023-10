Databricks annonce un accord pour racheter le spécialiste de la réplication de données Arcion dans une transaction évaluée à 100 millions de dollars. S’appuyant sur un moteur de capture de données, Arcion propose des connecteurs pour plus de 20 bases de données et applications métiers d’entreprise. Sa plateforme aide les entreprises à répliquer leurs données depuis des bases transactionnalles telles qu’Oracle, MySQL et Postgres et des applications SaaS telles que Salesforce, SAP et Workday.

« Pour créer des tableaux de bord analytiques, des applications de données et des modèles d’IA, les données doivent être répliquées depuis les systèmes d’enregistrement tels que les CRM, ERP et applications d’entreprise vers le Lakehouse », commente dans un communiqué Ali Ghodsi, PDG de Databricks. En intégrant les solutions d’Arcion, Databricks entend ainsi simplifier l’ingestion de ces données en continu ou à la demande dans sa plateforme.

Cette acquisition fait suite à celle l’été dernier de la startup d’IA MosaicML pour 1,3 Md$, la plus importante de l’histoire de Databricks. La technologie d’Arcion servira aussi à alimenter Mosaic pour les clients qui souhaitent personnaliser des modèles à partir de leurs propres données, sans besoin de passer par un outil d’intégration tiers.

Après une nouvelle levée de 500 M$ le mois dernier portant sa valorisation à 43 Md$, Databricks a tout le financement nécessaire pour réaliser son ambition de fournir une plateforme unifiée de données et d’IA. Arcion est sa septième acquisition. Ses fonctions d’ingestion de données viendront compléter les capacités de sécurité, de gouvernance et de conformité d’entreprise de la plateforme Databricks. Une offre de plus en plus étendue, qui est indispensable pour continuer de rivaliser avec celle des hyperscalers.