Désormais dans les mains du fonds d’investissements Great Hills Partners, EnterpriseDB veut augmenter la part de marché de sa plateforme Postgres, avec Oracle en point de mire. De passage en France, le SVP Product Development de la société, Marc Linster, nous explique comment.

Channelnews : Qu’est-ce qui pourrait pousser un client Oracle à choisir votre plateforme Postgres ?

Marc Linster : Elle est moins chère et plus flexible que les bases de données d’Oracle mais aussi d’IBM. C’est pourquoi le business se développe de plus en plus. En termes de souplesse, on peut utiliser Postgres sur site, sur des containers, sur des machines virtuelles VMware, dans les clouds IBM, Azure et Google. Partout ! Il n’y a pas de différence. Les clients peuvent ainsi suivre les besoins de leur marché. Autre élément important : depuis 5 ans les capacités de Postgres se développent rapidement. La base de données est utilisée pour moitié en mode transactionnel et pour moitié en mode analytique. Postgres accepte des requêtes en parallèle, le positionnement de tableau, les cubes, le rollup, les commandes consacrées à l’analytique. Aujourd’hui, la base de données est universelle, elle permet à nos clients de utilisations multiples.

Qui sont vos clients ?

Marc Linster : Nous en avons beaucoup du côté de la finance (des banques, des sociétés de financement, des réseaux de cartes bancaires) mais aussi dans les structures gouvernementales. On intéresse en fait tous les marchés. Postgres se répand. Nous prenons des parts de marché à Oracle. De plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie de migration vers notre plateforme Postgres car les licences Oracle sont restrictives. Nous ne sommes cependant pas qu’une solution de remplacement. Il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous pour de nouvelles applications. Postgres séduit les grandes entreprises intéressées par la technique mais aussi par notre stratégie. Nous sommes en quelque sorte leur avocat.

Comment vous positionnez vous face à un concurrent open source comme MariaDB ?

Marc Linster : Postgres est plutôt un système de référence, plus difficile à utiliser mais offrant plus de fonctionnalités que MariaDB. On peut par exemple citer PostGIS, qui est une extension de Postgres pour le calcul et la manipulation des repères géographiques. Par ailleurs, vous pouvez mettre plus de 50 téraoctets dans une seule base de données. C’est pourquoi nous sommes rarement en compétition. Ils sont plutôt du côté de l’engagement, et nous spécialisés dans l’analyse et la référence. J’ajoute que nous marquons à présent beaucoup d’intérêt pour l’internet des objets, qui gère un nouveau type de données flexibles et qui produit une énorme quantité de data, ce que nous pouvons gérer facilement.

Vous n’avez pas communiqué beaucoup de chiffres…

Marc Linster : En tant que société non cotée nous ne diffusons pas beaucoup de chiffres. Je peux toutefois vous dire que nous sommes en croissance constante depuis plus de 8 ans. Nous enregistrons même 30% de croissance des souscriptions sans discontinuer depuis 35 trimestres. Nous avons actuellement 4.000 clients dans le monde.