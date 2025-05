Databricks serait en négociations avancées pour acquérir la startup Neon, qui propose une version commerciale de la base de données open source PostgreSQL. Selon nos confrères d’Upstarts Media, la licorne spécialisée dans l’analyse de données et l’IA serait prête à débourser plus de 1 milliard de dollars pour se renforcer dans l’espace des bases de données cloud.

Fondée en 2021 et basée à San Francisco, Neon propose une version serverless de PostgreSQL, qui libère les clients de la gestion de l’infrastructure sous-jacente. L’architecture permet également d’allouer distinctement les capacités de stockage et de calcul et d’ajuster dynamiquement ces dernières en fonction des charges de travail pour optimiser les coûts.

La plateforme Neon prend en charge le stockage d’images vectorielles, couramment utilisées par les modèles de machine learning pour représenter les données. Elle propose aussi un modèle de ramification pour la création rapide de clones légers des bases de données, bien adaptés à des charges de travail éphémères comme dans les cas d’usage d’IA agentique.

L’opération si elle se concrétise permettrait à Databricks de proposer une alternative aux solutions des hyperscalers telle qu’AWS Aurora et de se positionner encore davantage comme une plateforme complète pour le développement et le déploiement de l’IA en entreprise. Elle ferait suite à l’acquisition de Fennel, en avril dernier, spécialisée dans les infrastructures de pipeline de données en temps réel.