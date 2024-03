Le géant américain de la cybersécurité Zscaler a annoncé jeudi la finalisation de l’acquisition de la startup israélienne Avalor. Le montant de la transaction n’est pas divulgué mais est évalué à 350 millions de dollars par Calcalist, le site qui avait le premier à révéler les négociations en janvier dernier.

Fondé début 2022, Avalor est spécialisé dans l’analyse et la protection des données issues de systèmes de sécurité disparates. Sa plateforme Data Fabric for Security aidera Zscaler à traiter les données de sa plateforme de sécurité cloud Zero Trust Exchange (avec 400 milliards de transactions quotidiennes) et à fournir des informations sur les menaces.

« Zscaler exploite le plus grand cloud de sécurité au monde avec les données les plus pertinentes pour former des modèles de langage étendus (LLM) spécifiques à la sécurité. Avec l’acquisition d’Avalor, nous pouvons identifier plus efficacement les vulnérabilités, tout en prévoyant et en prévenant les violations », commente dans un communiqué Jay Chaudhry, le PDG de Zcaler.

« Nous comprenons depuis longtemps qu’être capable de donner un sens à toutes les sources de données de sécurité disparates d’une organisation est essentiel pour comprendre et améliorer la posture de risque », complète Raanan Raz, co-fondateur et PDG d’Avalor (à droite sur la photo). « En combinant les ensembles de données propriétaires de Zscaler avec les 150 sources tierces prises en charge par Avalor, nous serons dans une position privilégiée pour améliorer nos capacités de gestion unifiée des vulnérabilités et créer de nouvelles applications avec des informations supplémentaires sur la cyberprotection. »

Avalor, qui emploie environ 80 personnes, fonctionnera comme une unité indépendante au sein de Zscaler.

C’est la plus importante acquisition faite par Zscaler et la troisième d’une startup israélienne après celles de Canonic pour 50 millions de dollars en février 2023 et de Trustdome pour 40 millions de dollars en avril 2021.

Fondée par Jay Chaudhry en 2007, Zscaler emploie actuellement 6.000 personnes environ. La société génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars.