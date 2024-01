L’américain Zscaler serait en train de négocier le rachat de la start-up israélienne Avalor pour 300 millions de dollars environ, selon le quotidien Calcalist.

Il s’agirait de sa cinquième acquisition d’une start-up spécialisée en cybersécurité, après celles de Canonic en 2023, Shiftright en 2022, ainsi que Trustdome et Smokescreen en 2021.

L’affaire n’est pas complètement dans le sac car l’acquisition d’Avalor intéresse également la société Palo Alto Networks.

Spécialisée dans l’analyse et la protection de données disparates, à l’aide de services automatisés et d’API, Avalor a été co-fondée par Kfir Tishbi et Raanan Raz en janvier 2022 (cf. photo). Ces derniers ont tous deux travaillé chez Datorama, rachetée par Salesforce en 2018. Leur start-up a levé 30 millions de dollars au printemps 2023. Parmi les investisseurs : Cyberstarts, Jibe Ventures, Salesforce Ventures et TCV.

Fondée par Jay Chaudhry en 2007, Zscaler emploie actuellement 6.000 personnes environ. La société génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars.