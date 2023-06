L’éditeur de solutions de cybersécurité double son investissement dans le canal de distribution. Objectif : atteindre un chiffre d’affaires annuel récurrent de 5 milliards de dollars. Zscaler prévoit d’infléchir sa stratégie en ciblant de plus en plus les petites entreprises.

Jay Chaudhry, PDG et fondateur de Zscaler, précise que la société génère actuellement plus de 1,5 milliard de dollars de revenus annuels récurrents. Elle surfe sur le succès de son accès au réseau sans confiance (ZTNA), qui vise à assurer une meilleure sécurité que celle apportée par les VPN pour se connecter aux applications et aux données de l’entreprise.

« Jusqu’à présent, nos partenaires ont été importants, mais il s’agissait presque d’une relation complémentaire », confie Karl Soderlund, responsable des partenariats et alliances chez Zscaler, à CRN. « Le pourcentage du chiffre d’affaires global de Zscaler qui passe par la distribution est inférieur à 10% », déclare-t-il. « Si je compare ce pourcentage à celui d’autres entreprises du secteur, il devrait être supérieur à 50% (…) A l’avenir, il y aura une imbrication complète entre notre force de vente et la communauté des partenaires ». Karl Soderlund a rejoint Zscaler après avoir quitté Palo Alto Networks en mars dernier.

Zscaler prévoit de recruter des dizaines de personnes attachées à la distribution cette année, notamment dans des fonctions de support à la vente, à la technique et au marketing.