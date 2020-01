Zscaler a accepté de payer 15 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites pour violation de brevets déposées par Symantec, trois mois seulement après que Broadcom ait racheté l’activité Enterprise Security de l’éditeur de solutions de sécurité rapporte CRN.

Zscaler a déclaré que le géant des semi-conducteurs avait accepté de lui fournir une licence de brevet et l’engagement d’arrêter les poursuites en échange du paiement de 15 millions de dollars. Ce montant correspond à un peu moins de 5% des 303 millions de dollars de chiffre d’affaires engrangés par le fournisseur de sécurité Web et réseau au cours de son dernier exercice.

« Nous sommes ravis d’avoir pu conclure un accord à l’amiable avec Broadcom pour résoudre les litiges », a déclaré son président et CEO, Jay Chaudhry, dans un communiqué. « Alors que nous étions confiants de notre position dans cette affaire, nous pensons que ce résultat est dans le meilleur intérêt à long terme de nos actionnaires et clients. »

En décembre 2016, Symantec (qui venait quelques mois auparavant d’acquérir Blue Coat), a lancé une procédure judiciaire contre Zscaler, l’accusant d’avoir violé sept de ses brevets dans des domaines tels que la sécurité du Web, la prévention des pertes de données, la prévention des menaces, le contrôle d’accès et l’antivirus. Quatre mois plus tard, l’éditeur de solutions de sécurité a intenté un deuxième procès contre la firme de San Jose alléguant sept violations de brevet supplémentaires, concernant à nouveau la sécurité du Web et la prévention des pertes de données, mais aussi le scan de sécurité, la prévention des intrusions et l’analyse des signatures d’intrusions. Le directeur juridique de Zscaler, Robert Schlossman, avait déclaré à l’époque que la société se défendrait vigoureusement contre ces poursuites.

Zcaler a été fondée en 2008 en tant qu’alternative cloud à Blue Coat. Elle a levé 148 millions de dollars en trois cycles de financement avant de rejoindre le Nasdaq en mars 2018. Sa valorisation était alors estimée à 1,9 milliard de dollars. Aujourd’hui, l’entreprise californienne emploie 1.726 personnes et a une capitalisation boursière de 7,63 milliards de dollars, selon LinkedIn et Google Finance.