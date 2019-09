La croissance sourit à Solutions 30. Le fournisseur de services d’assistance high tech a enregistré un chiffre d’affaires de 317,9 millions d’euros, en hausse de 80 % (dont 36,9% de croissance organique).

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 202,9 millions d’euros, en hausse de 74,4 % (20% en organique). A la croissance organique soutenue par déploiement de la fibre optique et des compteurs intelligents d’électricité et de gaz, s’ajoute la consolidation à 100% de CPCP depuis août 2018 et de Sotranasa depuis décembre dernier. Dans les autres pays, le chiffre d’affaires du 1er semestre bondit de 90,3% (69,8% en organique), à 115,0 millions d’euros, représentant 36% du chiffre d’affaires total du groupe. Cette performance s’appuie sur la montée en puissance du contrat d’outsourcing signé avec Telenet en Belgique, mais aussi sur la bonne dynamique enregistrée en Espagne et renforcée par l’acquisition de Salto en octobre 2018.

L’Ebitda ajusté atteint 29,1 millions d’euros, en progression de 79% par rapport au 1er semestre 2018. Il représente, comme l’an dernier, 9,2% du chiffre d’affaires.

Le résultat net (part du groupe) atteint 14,6 millions d’euros, en progression de 70% sur un an.

Solutions 30 poursuit par ailleurs son expansion à l’international. Déjà présent en France, en Belgique, au Luxembourg (où il a désormais son siège), aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne, le groupe vient d’ajouter un pays de plus à sa cartographie. Il annonce en effet l’acquisition des activités de services télécoms du groupe polonais Sprint. Le périmètre d’acquisition intègre les activités de déploiement de connexions haut débit et fibre, ainsi que la filiale de Sprint, Telekom Uslugi, en charge des activités de maintenance pour le compte d’Orange qui détient l’opérateur national polonais depuis 2002. Ces activités seront intégrées aux comptes du groupe à compter du 1er novembre.

Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Celle-ci permet au groupe de sécuriser son implantation sur un territoire à fort potentiel en s’appuyant sur un réseau de 300 techniciens couvrant le nord du pays et réalisant 8 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

« Nous poursuivons notre stratégie de diversification géographique pour consolider notre leadership à l’échelle européenne. La Pologne est un marché sur lequel il était naturel que nous allions parce qu’il répond en tous points à nos critères de densité de population et d’accessibilité, et qu’il nous permet de nous implanter aux côtés d’un client que nous accompagnons depuis de nombreuses années », explique dans un communiqué Gianbeppi Fortis, Président du directoire de Solutions 30. « C’est en plus un pays que nous connaissons bien puisque nous y avons établi un centre de planification pour nos activités allemandes. »