La croissance du cloud n’a pas suffi à compenser le recul des activités de services et des ventes de licences d’Axway au premier trimestre. Le groupe réalise sur la période un chiffre d’affaires de 63,2 millions d’euros, en baisse de 7,7% sur un an (de 4,9% en organique). En excluant l’impact négatif des effets de change (-4,8 millions d’euros), et notamment de la baisse importante du dollar, la décroissance du chiffre d’affaires aurait été de -0,7 %. L’effet périmètre, pour sa part, a été de 2,8 millions d’euros du fait de la consolidation de Syncplicity au 1er Mars 2017.

Le chiffre d’affaires de l’activité Licences recule de 8,7 % organiquement à 8,2 millions d’euros et représente 13 % des revenus. L’activité Cloud représente 9,1 millions d’euros sur le trimestre, soit 14 % du chiffre d’affaires ce qui représente une croissance de 24,6 % (de 1,5% en organique). La valeur annuelle des contrats de souscription signés au cours du premier trimestre progresse de près de 70 % par rapport à la même période en 2017. Ces signatures permettent d’augmenter progressivement la part récurrente du chiffre d’affaires d’Axway. Par ailleurs, le portefeuille d’affaires laisse envisager une accélération de la croissance organique des activités cloud dès le 2ème trimestre 2018, en ligne avec le plan de transformation à moyen terme d’Axway. Avec un chiffre d’affaires de 34,7 millions d’euros, soit 69 % du chiffre d’affaires total, la maintenance affiche un niveau d’activité quasiment stable (-0,5 % de croissance organique). Enfin, les prestations de services, directement liées aux ventes de licences, reculent de 17,8% à 11,2 millions d’euros. Dans son communiqué, Axway indique qu’il continue d’étudier les opportunités de partenariats stratégiques dans ce domaine.

Sur un plan géographique, avec des revenus stables de 28,0 millions d’euros, les Amériques (USA & Amérique Latine) représentent 44 % du chiffre d’affaires d’Axway au cours de la période. Pour le deuxième trimestre consécutif, les ventes de licences enregistrent une croissance organique supérieure à 14 % entrainant une progression des opérations de maintenance. La France affiche de son côté une décroissance organique de -11,2 %, principalement du fait des licences et des services. Avec 17,3 millions d’euros, elle ne pèse plus que 27,5% du chiffre d’affaires. Dans le reste de l’Europe, la croissance provient du cloud (croissance organique supérieure à 15 %), mais ne parvient pas à compenser la baisse des autres activités. Enfin, en Asie-Pacifique, la croissance organique s’élève à 1,6 %, notamment du fait de la progression du cloud, jusqu’alors peu développé. Axway constate toutefois un intérêt renforcé du marché asiatique pour les modèles de souscription qui devrait être porteur à moyen terme.

Au 31 mars 2018, Axway affichait une trésorerie de 54,9 millions d’euros et une dette bancaire de 49,0 millions d’euros.

Conformément à son plan de marche, le groupe indique avoir engagé les investissements supplémentaires nécessaires à l’évolution de ses offres (15 millions d’euros d’investissements additionnels en 2018). Parallèlement, suite à la désignation à la direction générale de Patrick Donovan, jusqu’alors directeur financier, l’éditeur indique qu’il a lancé une requalification complète de son portefeuille d’affaires et qu’il dévoilera de nouveaux objectifs annuels 2018 lors de la publication des résultats semestriels prévue le 25 Juillet prochain. Il confirme d’ores et déjà ses ambitions à horizon 2020 : devenir un leader sur le marché des plateformes d’intégration hybrides (HIP), maintenir un chiffre d’affaires stable en organique et saisir les opportunités d’acquisitions stratégiques.

« Au 1er trimestre 2018, la croissance des activités cloud d’Axway n’a pas été suffisante pour compenser le recul des activités de services et de licences. Notre business model, et plus globalement notre marché, vit une transformation profonde et dans ce contexte, nous devons poursuivre nos efforts pour nous réinventer autour des nouveaux enjeux de nos clients », commente Patrick Donovan. « Nos objectifs restent inchangés, d’ici à 2020 nous avons pour ambition de devenir un leader sur le marché des plateformes d’intégration hybrides (HIP). Cela passera par le maintien de notre chiffre d’affaires grâce à une stratégie différenciante pour nos produits, une croissance importante de nos revenus de souscription et donc de nos revenus récurrents, et potentiellement, par de la croissance externe. L’équipe de direction dont j’ai désormais la responsabilité est pleinement focalisée sur ces objectifs. »