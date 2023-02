Après un repli pendant la crise sanitaire, Infodis a retrouvé depuis trois ans une belle dynamique de croissance. L’ESN, spécialisée dans l’infogérance et les services d’ingénierie des infrastructures, le confirme en finissant son exercice 2022 avec un chiffre d’affaires de 48 M€ et une croissance organique de 17%. Infodis déclare aussi conserver son bon niveau de profitabilité mais sans divulguer de chiffre.

2022 a été pour l’ESN une année de transition managériale, Stéphane Clément ayant succédé comme président au fondateur Vighen Papazian, resté 37 ans à la tête d’Infodis. Pour autant, le groupe n’a pas marqué de pause sur les recrutements, avec 100 embauches pendant l’année, portant son effectif à plus de 600 collaborateurs.

Alors que son premier centre de services à Amiens approche des 90 collaborateurs, Infodis en a ouvert un second en janvier à Pessac, prévu pour accueillir 50 opérateurs de Service Desk. Ce nouveau site se doublera d’une agence de développement régionale avec des commerciaux, managers opérationnels, ingénieurs et experts, constituant une tête de pont pour la région Nouvelle Aquitaine.

Autre évolution importante, le groupe d’investissement HLD prépare son entrée au capital d’Infodis aux cotés de l’équipe dirigeante. Les négociations exclusives ont été officialisées le 2 février, en vue d’une prise de participation majoritaire.

« Grâce à ce soutien, Groupe Infodis sera en mesure de mener une campagne d’acquisitions ciblées pour enrichir son portefeuille de compétences et de services et étendre son maillage géographique en France et à l’étranger. Nous visons un doublement de notre chiffre d’affaires à 100 millions d’euros dès 2024 », commente Stéphane Clément dans un communiqué.