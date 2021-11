Selon nos informations, le groupe Infodis est entré en négociations avec Alain Cadot au début de l’été pour le rachat de sa holding Actual Invest, qui contrôle l’intégrateur bordelais CIS Valley et le grossiste Actual Systèmes. Le processus serait allé jusqu’à la rédaction d’un protocole d’accord final en juillet, valorisant le groupe d’Alain Cadot 24 M€, avant de s’interrompre pour une raison inconnue. Interrogées, les parties prenantes n’ont pas démenti mais n’ont pas souhaité commenter.

« Nous sommes actuellement sous couvert de NDA [non-disclosure agreement] », a toutefois précisé Alain Cadot. S’il ne s’exprime pas sur les négociations avec Infodis, ce dernier indique néanmoins être « en veille permanente sur des opportunités de croissance externe depuis 2016 [… et avoir] été approché en fin d’année dernière 2020 par plusieurs confrères souhaitant développer des synergies industrielles avec mon groupe Actual Invest. Je vous confirme que ces échanges sont en cours actuellement et visent plusieurs objectifs, en cohérence avec ce qui m’anime depuis les débuts de mon aventure entrepreneuriale : développer des synergies industrielles nous permettant de compléter nos offres de service dans le Cloud et d’enrichir nos expertises sur notre cœur de métier ; compléter notre maillage géographique afin d’avoir une présence nationale renforcée ; accéder à de nouvelles cibles de clients pour nos services managés dans le Cloud ; atteindre et dépasser le seuil critique au-delà des 100 M€ de chiffre d’affaires, sachant que [le] Groupe dépassera les 80 M€ cette année ».

Le Groupe Infodis ne serait donc pas le seul acheteur intéressé.

Infodis est soutenu par le fonds d’investissement LBO France qui avait repris en avril 2019 la participation majoritaire que détenait le fonds Ciclad au capital depuis la mi-2016. L’objectif affiché d’Infodis en faisant entrer LBO France à son capital était d’accélérer son développement en France (notamment en régions) et à l’étranger, « notamment par croissance externe ». Son PDG, Vighen Papazian, disait vouloir renforcer « ses différents métiers dans l’infogérance, les services managés ou l’expertise de haut niveau dans des environnements complexes ». À cet effet, le groupe avait recruté en août 2019 Stéphane Clément au poste de directeur général, pour prendre en charge la globalité des opérations.

En octobre 2020, Infodis avait dévoilé une première acquisition, celle d’Amettis, un cabinet de conseil et de formation de 5 personnes réalisant environ 1 M€ de chiffre d’affaires annuel, axé sur la gestion des services IT (ITSM) et la gestion des actifs logiciels (SAM).

En février dernier, la société avait communiqué sur un chiffre d’affaires en recul de l’ordre de -5% pour l’exercice 2020 à un peu moins de 40 M€ (principalement dû au recul de l’activité projet). Mais son résultat avant impôt était resté stable à près de 6 M€. L’effectif s’établissait alors à plus de 450 personnes.