Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour l’année à venir. Les prévisions de Stéphane Clément, directeur général Infodis

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Stéphane Clément : Difficile de voir dans ma boule de cristal quand va réellement se terminer l’épisode Covid19 mais nonobstant les effets négatifs commerciaux de la crise sanitaire sur certains secteurs, celle-ci a au moins eu la qualité d’accélérer très violemment la transformation digitale des métiers de nos clients. La conséquence va être plutôt une accélération des services de support et d’ingénierie ainsi que de la distribution de matériel et software pour faire face aux besoins spécifiques du télétravail. Seuls tous les projets liés aux grands évènements culturels ou sportifs vont être perdus pour l’année et auront un impact négatif. Une dernière inconnue subsiste : le niveau des budgets 2021 si la crise perdure qui va entraîner une prudence des chefs d’entreprise pour tout ce qui est investissement ICT hors besoins spécifiques télétravail.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Stéphane Clément :

Fourniture des outils workplace (PC portable, tablettes, mobiles) nécessaire à l’optimisation du télétravail ; « Move to Cloud » afin de faciliter l’accès des nomades et télétravailleurs : migration des infrastructures systèmes et réseaux ; Cybersécurité renforcée (software, infras et services).

Channelnews : Trois profils dont Infodis va avoir besoin en 2021 ?

Stéphane Clément :

Ingénieur système et poste de travail ; Ingénieur cybersécurité ; Consultant ITSM.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Stéphane Clément : Les grands évènements IT et métiers : forums, salons, grands séminaires, etc….

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Stéphane Clément :

Résilience ; Management opérationnel à réinventer ; Humaniser l’expérience digitale.

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?