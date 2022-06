Après 37 ans à la tête d’Infodis, entreprise qu’il a créée, Vighen Papazian a cédé la présidence à Stéphane Clément, son directeur général depuis trois ans. Une transition en douceur. Intégré au Codir à son arrivée dans le groupe en 2019, Stéphane Clément a repris la présidence de l’entité opérationnelle du groupe en janvier dernier et a dû patienter encore jusqu’au 13 mai pour accéder à la présidence de la holding.

Pour marquer l’événement, une grande fête a été organisée au roof top de l’hippodrome de Longchamps le 12 mai à laquelle ont participé 300 salariés et 200 clients et partenaires. L’occasion pour le président sortant d’introniser son successeur et pour ce dernier de dévoiler les lignes directrices de sa stratégie.

Son objectif affiché est de faire d’Infodis l’un des leaders français des services de support aux utilisateurs, en faisant jeu égal avec des Neurones, Experis, Econocom ou Computacenter. Les métiers de support représentent environ 60% de son activité et continuent de se développer. Ainsi, l’un des grands motifs de fierté d’Infodis sur l’année écoulée, est la signature d’un contrat d’infogérance globale de support aux utilisateurs avec le groupe Vinci. Un contrat qui va mobiliser une cinquantaine de salariés sur les 500 que compte l’entreprise.

Signe du dynamisme de cette activité : l’arrivée à pleine capacité de son centre de services d’Amiens. Créé il y a moins de deux ans, ce centre, prévu au départ pour 50 positions, vient de passer le cap des 80 collaborateurs. « Le support aux utilisateurs bénéficie notamment du développement du télétravail, les salariés concernés ayant besoin de plus de support que leurs collègues sur site », observe Stéphane Clément.

Mais si le support aux utilisateurs reste son cœur de métier, Infodis est engagé dans un processus d’évolution et de transformation en profondeur de son offre. Parmi les points saillants de l’exercice 2021, Stéphane Clément note la percée du groupe dans les services managés d’infrastructures serveurs et réseaux et dans le support applicatif (notamment SAP) avec des grands du CAC 40 pour clients. Le groupe récolte là les fruits de ses investissements dans son centre de services 24/7 de La Garenne Colombes (92).

Des succès qui ont permis à Infodis d’enregistrer une croissance de 10% de ses revenus en 2021 (et de +15% de son résultat), à 41 M€. Sur sa lancée, le groupe espère atteindre 15% de croissance cette année. Sa certification ISO 9001 obtenue pour la première fois en décembre dernier pour l’ensemble de ses services et de ses sites, y contribuera.

Mais même s’il maintient cette dynamique de croissance, Infodis sera encore loin des 80 M€ de chiffre d’affaires en 2023 qu’il ambitionnait d’atteindre en 2019 lorsque le fonds LBO a pris la majorité du capital. De fait, la crise Covid a pénalisé sa croissance organique et le rachat envisagé du groupe Actual est tombé à l’eau.

Faute de croissance externe, Infodis continue donc de miser sur la croissance organique. Il prévoit d’ouvrir un nouveau centre de services, cette fois à Pessac (agglomération bordelaise). Comme Amiens pour le Nord, ce centre d’une cinquantaine de positions, lui servira de tête de pont commerciale pour aller à la conquête de la région Sud-Ouest. Et Stéphane Clément prépare déjà une nouvelle implantation (dans le Sud-Est ou le Nord-Ouest) dans 18 mois. L’objectif étant d’être partout en France d’ici à trois ans.