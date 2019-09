Les partenariats stratégiques et les certifications constituent un fort axe de développement estime Devoteam, qui revendique plus de 1.500 certifications à l’issue du premier semestre. Un semestre florissant pour l’ESN qui affiche pour la période un chiffre d’affaires de 373,3 millions d’euros, en croissance de 21,8% dont 10,6% de croissance organique. La marge d’exploitation atteint 9% des revenus (-2,1 points). Sans tenir compte des acquisitions, il serait de l’ordre de 10%. Le résultat opérationnel s’élève à 31,9 millions d’euros en progression de 10,7% par rapport à l’année précédente. Il inclut des coûts de restructurations pour 0,9 million d’euros (principalement en Allemagne). Le bénéfice net part du groupe progresse de 4,8% à 17,6 millions d’euros ou 2,15 euros par action.

Le semestre a été marqué par un fort investissement sur Kubernetes, pour lequel le groupe a pour objectif d’obtenir 100 certifications d’ici un an. Les six premiers mois de l’année ont également été marqués par le déploiement au Luxembourg de l’AI Academy déjà présente en France, l’acquisition du spécialiste espagnol de l’intégration des données PowerData et par un recentrage de l’activitéCybersécurité sur le cloud, le DevOps et la Digital Workplace.

Sur le seul deuxième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 184,7 millions d’euros, en croissance de 20,9%, dont 9,6% de croissance organique.

Au 30 juin, la dette nette du groupe atteignait 1,2 million d’euros. L’effectif était de 7.259 collaborateurs, en hausse de 261 personnes depuis le début de l’année.

Devoteam maintient ses objectifs de chiffre d’affaires de 774 millions d’euros et 12% de croissance organique. Il prévoit une marge opérationnelle ramenée autour de 10,3% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année au lieu des 11,3% prévus initialement. Cet ajustage n’a pas satisfait la bourse puisqu’à l’ouverture ce mercredi le titre a plongé de près de 15%.