L’intégrateur système parisien ne boucle son exercice fiscal que fin septembre mais il sait déjà qu’il dépassera les 20 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance de plus de 17% par rapport aux 17 millions d’euros de l’exercice 2018. « Malgré un fléchissement inexpliqué depuis mars, ArcITek a encore réalisé une belle année, porté par la fusion Dell-EMC [– qui représente la moitié de son chiffre d’affaires] », témoigne Taniel Doniguian, son directeur général.

Ce dernier explique que la société a notamment bénéficié de la très forte adoption par le marché des technologies d’hyperconvergence et de stockage objet, elles-mêmes tirée par la demande en vidéo, en IoT et en protocoles de stockage compatibles S3. La société a également bénéficié du bon accueil de son offre de services récurrents (maintenance, infogérance, sauvegarde sous forme de service…) et de la signature de ses premières affaires avec Veeam.

ArcITek avait déjà réalisé une croissance enviable en 2018 (+53%) qui lui avait valu de figurer dans le classement des champions de la croissance 2019 des Echos (à la 238e place).

Pour poursuivre sereinement sa croissance sur un marché où il demeure extrêmement difficile de recruter, l’intégrateur prévoit de réaliser une opération de croissance externe à court terme. Il a mandaté pour cela des intermédiaires et fusions et acquisitions, chargés d’identifier des cibles.

ArcITek compte actuellement 25 salariés, affiche 1,3 million de fonds propres et a réalisé 400 K€ de résultat net en 2018.