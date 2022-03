Pour accélérer sa croissance, l’intégrateur mise sur le renforcement de son équipe commerciale et sur le développement des services hébergés. Il a recruté pour cela en septembre dernier l’ex-vice-président des ventes de MTI France, Damian Saura, au poste de directeur commercial et marketing. Sous sa houlette, ArcITek s’est lancé dans un plan de développement et de transformation qui s’est traduit par cinq nouvelles embauches, le rattachement des consultants avant-vente à la direction commerciale, un nouveau partenariat stratégique avec Pure Storage, la consolidation des services hébergés existants et la formalisation de nouvelles offres.

Depuis deux ans, ArcITek proposait déjà des services de sauvegarde externalisée (sur technologie Veeam), du stockage sécurisé, et des services d’hébergement Cloud dédié ou mutualisé. Damian Saura s’est attaché à améliorer la disponibilité et la fiabilité de ces services. En parallèle, il a structuré deux offres de cyber résilience contre les rançongiciels (l’une reposant sur l’offre Power Protect Cyber Recovery de Dell EMC et l’autre sur Veeam) et a lancé les fondations d’une offre de sécurité sous forme de service basée sur l’offre SaaS de gestion des accès à privilège Cleanroom de Systancia. Une offre qui sera bientôt opérationnelle. À terme, il souhaite faire évoluer l’entreprise vers une offre de datacenter sous forme de service.

Adepte de la méthode Meddic, qui vise à optimiser les processus de vente complexe, le nouveau directeur commercial et marketing a initié un plan de formation des équipes commerciales pour les convertir à cette méthode. L’accent a également été mis sur le renforcement de l’expertise des collaborateurs en matière de stockage objet dans le but de développer des offres de stockage externalisé à la fois extensibles, évolutives et peu onéreuses.

Après avoir bouclé son exercice fiscal 2021 (à fin septembre) sur un chiffre d’affaires de 17 M€ en croissance de 7%, la société espère réaliser au moins 30% de croissance sur l’exercice en cours. Elle est en tout cas très avance sur son objectif en termes de prises de commandes, selon Damian Saura. Reste encore à trouver les talents qui permettront de produire. Malgré la vague de recrutements de ces derniers mois, ArcITek recherche encore deux ou trois ingénieurs d’affaires. Et d’autres postes seront à pourvoir dans le courant de l’année à l’exploitation, au support et au déploiement des solutions.