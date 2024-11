Le marché des tablettes retrouve de la vigueur, stimulé par un cycle de rafraichissement, en avance sur celui des PC. Selon les derniers chiffres d’IDC, les expéditions mondiales ont augmenté de 20,4 % au troisième trimestre 2024, totalisant 39,6 millions d’unités. La force du rebond s’explique en partie par les faibles volumes de 2023. Mais le marché profite aussi du rafraichissement des gammes et de l’ajout de fonctionnalités d’IA, qui favorisent également une reprise du marché en valeur.

« Les innovations récentes en matière d’IA ont commencé à attirer des consommateurs prêts à payer un prix plus élevé », souligne Anuroopa Nataraj, analyste chez IDC.

Si Apple continue de dominer le marché, ses expéditions ont progressé de seulement 1,4% au troisième trimestre. Avec 12,6M d’unités livrées, sa part de marché chute à 31,7% contre 37,7% un an plus tôt. Le nouvel iPad Pro a déçu les attentes, notamment dans les pays émergents, en raison de prix trop élevés. Le nouvel iPad Air a eu plus de succès lors de la rentrée scolaire.

Le rival Samsung fait bien mieux avec une hausse de 18,3% de ses expéditions. Avec 7,1M d’unités livrées, sa part de marché accuse malgré tout un léger recul, à 17,9% contre 18,2% un an plus tôt. Le constructeur a lancé ses nouveaux modèles haut de gamme Galaxy Tab S10 Ultra et S10+, dotés de fonctionnalités IA et continue de faire du volume avec son modèle d’entrée de gamme Galaxy A9.

Amazon se hisse à la troisième place grâce au succès du modèle Fire HD 8, stimulé par les offres Prime Day. Les livraisons ont bondi de plus de 110% pour atteindre 4,6M d’unités, avec une part de marché qui a grimpé à 11,6% contre 6,6% un an plus tôt.

Dans le reste du top 5, Huawei se maintient à la quatrième place avec 3,2M d’unités et une croissance solide de 44%. En croissance de 14,4%, Lenovo est relayé à la cinquième place avec 3M d’unités livrées.