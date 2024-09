IDC prévoit une croissance de 2,6% des appareils informatiques personnels en 2024 avec 398,9 millions d’unités expédiées au niveau mondial. Encore convalescent, le marché des PC devrait rester globalement stable cette année avec 261 millions d’unités livrées. Le marché des tablettes devrait profiter plus tôt d’un cycle de rafraichissement et progresser de 7,2% avec 137,9 millions d’unités livrées.

La faiblesse du marché des PC s’explique en partie par celle du marché chinois. Hors Chine, la croissance devrait d’ailleurs s’établir à 2,8%. Pour Jitesh Ubrani, analyste chez IDC, l’IA « n’est pas encore un moteur d’achat parmi les acheteurs de PC ».

« Les entreprises reconnaissent certainement l’importance de l’IA, même si beaucoup ont du mal à voir le cas d’utilisation immédiat et optent plutôt pour les PC IA comme moyen de pérennité. Pendant ce temps, les consommateurs n’ont pas encore pleinement compris l’importance d’une unité de traitement neuronal embarquée (NPU) et auront probablement besoin de plus de formation ou de soutien de la part des constructeurs OEM », précise-t-il.

Sur le marché des tablettes, la concurrence agressive des constructeurs a stimulé la demande en Asie et dans les marchés émergents.

IDC s’attend à ce que le marché du PC s’améliore en 2025 avec une croissance attendue de 4,3%, portée notamment par la fin du support de Windows 10. Apple devrait également en profiter avec une part de marché de 9,1% en 2024 à 10,2% en 2025. Par ailleurs, les configurations plus puissantes délivrées pour les PC IA devrait également favoriser une augmentation des prix de vente moyens dans les prochaines années.