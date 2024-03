Le MWC (Mobile World Congress 2024) n’est certes plus le salon foisonnant des grandes années d’avant Covid. Il n’en demeure pas moins un évènement important où des constructeurs comme Dell, Lenovo et Samsung n’ont pas manqué de dévoiler des nouveautés, notamment du côté des PC.

« Éventuellement, tous les PC seront des AI PC dans un proche avenir » affirme Dell au moment d’annoncer le renouvellement de ses gammes de PC pour adopter les Intel Core Ultra et leur NPU booster d’IA intégré. On pourrait même ajouter « éventuellement, tous les smartphones, tous les objets connectés seront des AI Smartphones et des AI-IoT à l’avenir ». Car il faut s’y faire, on va de plus en plus parler de la performance IA embarquée. Qualcomm a même commencé à dévoiler le potentiel de ses nouveaux Snapdragon Elite X en la matière avec des vidéos comparatives qui ridiculisent la performance NPU des Intel Ultra Core. Comme quoi, désormais, la puissance des processeurs qui animent nos appareils ne se mesurera plus uniquement à la performance de calcul ou la performance graphique mais aussi à la performance IA.

Le MWC 2024 avait pour thème « Future First » et certains fournisseurs de technologie s’en sont donnés à cœur joie pour proposer quelques prototypes technologiques à l’avenir parfois incertain.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les nouveaux AI-PC Lenovo présentés au MWC avec notamment un étonnant prototype de PC à écrans transparents dont l’intérêt principal est en réalité de ne pas imposer de barrière entre un agent d’accueil et son client.

DELL A FOND SUR L’AI PC

Mais d’autres acteurs présentaient aussi leurs nouveautés AI-PC à l’occasion du MWC. À commencer par Dell. Pour Dell, l’IA va transformer l’industrie du PC. Et le constructeur compte jouer cette carte à fond. Tous ces nouveaux PC sont dotés d’un processeur à NPU intégré et d’un clavier doté d’une touche Copilot. Et toute sa gamme s’en retrouve ainsi revisitée.

C’est le cas du PC « deux-en-un » Dell Latitude 7350D à clavier détachable dont le design n’a jamais été autant inspiré des Surface Pro de Microsoft. La machine embarque un écran 4K, un mode de régulation thermique intelligent qui booste la puissance de la machine de 51% lorsqu’elle est utilisée en mode PC et deux caméras 8 MP. Mais sa grande particularité est sa « réparabilité ». La machine est conçue pour qu’il soit très facile de la réparer et notamment d’en changer l’écran s’il venait à être brisé suite à une chute.

D’une manière générale, Dell renouvelle toute sa gamme Latitude à la sauce AI PC avec un Latitude 9450 « 2 en 1 » (à écran rotatif) avec un clavier rétroéclairé à mini-LED consommant 75% d’énergie en moins que sur les précédents modèles et des machines Latitude 7000 déclinées en 13, 14 et 16 pouces ultra légères (980 grammes pour les modèles 13 pouces, 1050 grammes pour le modèle 14 pouces). Même les modèles les plus accessibles de la gamme (les Latitude 3000 et 5000) s’animent à l’Intel Core Ultra.

Dell insuffle aussi l’IA dans ses Workstations. Les nouveaux Precision 3000 et Precision 5000 démontrent une nouvelle fois qu’une Workstation peut désormais être à la fois fine, élégante, ultra-nomade et performante. Ces nouveaux modèles combinent la puissance des Intel Core Ultra aux GPU mobile NVidia RTX.

SAMSUNG ET SA GALAXY AI PARTOUT

Samsung était également très présent. La gamme Galaxy S24 ayant été dévoilée depuis plusieurs semaines déjà, Samsung a surtout mis l’accent sur sa technologie « Galaxy AI » qui peut se résumer à un ensemble de technologies IA disparates et embarquées pour améliorer notre quotidien. Et qui ne seront pas réservées au S24. Au MWC 2024, Samsung a confirmé que la plupart des fonctionnalités Galaxy AI seront bientôt étendues à des modèles Galaxy existants, dont les séries Galaxy S23 et Tab S9, ainsi que sur les Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et S23 FE !

Une « Galaxy IA » qui notamment s’intéresse aussi à notre santé. Samsung a ainsi « mis le paquet » sur sa dernière innovation : « l’anneau connecté » (Smart Ring), comprenez la bague connectée. L’idée ici est d’avoir une bague bardée de capteurs à même d’analyser de plus en plus de données de santé. Le Galaxy Ring sera disponible en plusieurs tailles et trois couleurs. Dans un premier temps, il surveillera l’activité physique, la qualité du sommeil, la fréquence et le rythme cardiaque. Mais avec le temps et en y injectant plus d’IA et de capteurs, il est fort probable qu’à l’avenir un tel gadget pourra aussi surveiller la température corporelle, le taux de glycémie, le taux de triglycéride ou encore l’acide urique…

Et une « Galaxy AI » que l’on devrait aussi bientôt retrouver sur les PC avec le lancement des Galaxy Book4, des AI PC au design ultra-portable (en 14 et 16 pouces), bien évidemment animés par des Intel Core Ultra avec même un GPU séparé RTX 4070 (pour le modèle Galaxy Book4 Ultra 16 pouces).

Les Galaxy Book4 et Book4 Pro sont également déclinés en versions « 360 » avec un écran qui bascule à 360° pour transformer la machine en une sorte de tablette et qui facilite grandement les interactions au stylet S Pen intégré.

AUTRES INNOVATIONS

D’autres produits ont également marqué cette édition du MWC. C’est le cas notamment de la nouvelle Smartwatch de OnePlus. La OnePlus Watch 2 n’apporte pas grand-chose de nouveau mais promet une autonomie de plus de 100 heures très supérieure à ses principaux concurrents.

Motorola avait un nouveau concept, un smartphone qui se porte au poignet grâce à son écran pliable enroulable.

Xiaomi a lancé ses très attendus Xiaomi 14 et 14 Ultra avec des blocs photo signés Leica.

Enfin on notera que X-Real avait aussi fait le déplacement avec notamment sa toute nouvelle génération de lunettes X-REAL Air 2 Ultra, où « Ultra » fait ici référence à des capacités de « spatial computing » embarquées pour venir titiller le marché de l’Apple Vision Pro.