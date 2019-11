D’après Gartner, le marché mondial des services de cloud public devrait augmenter de 17% en 2020 pour atteindre 266,4 milliards de dollars, contre 227,8 milliards de dollars en 2019.

« À ce stade, l’adoption du cloud est la norme », explique dans un communiqué Sid Nag, vice-président de la recherche au cabinet. « Les attentes quant aux bénéfices associés aux investissements dans le cloud sont donc également plus élevées. Les solutions de nouvelle génération sont presque toujours optimisée pour le cloud, ce qui signifie qu’elles s’appuient sur les atouts d’une plateforme cloud pour offrir des fonctionnalités d’entreprise numérique. »

Les logiciels en tant que services (SaaS) devrait rester le segment de marché le plus dynamique avec des dépenses estimées à 116 milliards de dollars l’an prochain en raison de la flexibilité offerte par les logiciels fournis sur abonnement (voir tableau 1). Le deuxième segment de marché devrait être celui des infrastructures en tant que service qui atteindrait 50 milliards de dollars en 2020, soit une progression de 24% sur un an et le taux de croissance le plus élevé de tous les segments du marché. Cette croissance est attribuée par Gartner aux applications et aux charges de travail actuelles qui nécessitent une infrastructure que les centres de données traditionnels ne peuvent pas offrir.

« Le paysage des services gérés dans le cloud devient de plus en plus sophistiqué et compétitif. En fait, d’ici 2022, jusqu’à 60% des organisations utiliseront l’offre de services gérés en nuage d’un fournisseur de services externe, ce qui représente le double du pourcentage observé depuis 2018 », commente Sid Nag. « Les fonctionnalités cloud natives, les services applicatifs, les multiclouds et clouds hybrides constituent un écosystème cloud diversifié qui constituera un élément de différenciation important pour les responsables de produits technologiques. L’intérêt pour les bénéfices stratégiques offerts par les services cloud marque une transformation organisationnelle vers l’entreprise numérique. »

Table 1. Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2018 2019 2020 2021 2022 Cloud Business Process Services (BPaaS) 41.7 43.7 46.9 50.2 53.8 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 26.4 32.2 39.7 48.3 58.0 Cloud Application Services (SaaS) 85.7 99.5 116.0 133.0 151.1 Cloud Management and Security Services 10.5 12.0 13.8 15.7 17.6 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 32.4 40.3 50.0 61.3 74.1 Total Market 196.7 227.8 266.4 308.5 354.6

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (November 2019)