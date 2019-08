Après une croissance de 29,7% en 2017, le marché mondial des infrastructures en tant que services a franchi un nouveau pas et grimpé de 31,3% pour atteindre 32,4 milliards de dollars en 2018 indique Gartner. Amazon conserve sa place de leader avec 47,8% de part de marché devant Microsoft (15,5%), Alibaba (7,7%), Google (4%) et IBM (1,8%).

La consolidation se poursuit puisque en 2018 les cinq principaux fournisseurs d’IaaS représentaient près de 77% du marché mondial de l’IaaS, en hausse par rapport à moins de 73% en 2017. Leur croissance moyenne atteint 39% sur un an, une croissance plus modeste de 11% pour tous les autres fournisseurs.

« Malgré une forte croissance dans tous les domaines, la consolidation du marché du cloud favorise les grands fournisseurs, ceux de petite taille ou concentrés sur des niches perdant de part de marché. Seuls les fournisseurs qui investissent dans la création de centres de données à grande échelle dans plusieurs régions réussiront et continueront de conquérir des parts de marché », déclare dans un communiqué Sid Nag , vice-président de la recherche chez Gartner. « La consolidation se produira à mesure que les organisations et les développeurs rechercheront des plateformes standardisées et largement prises en charge pour développer et héberger des applications cloud. »

Amazon, dont le chiffre d’affaires est estimé à 15,5 milliards de dollars en 2018, enregistre une croissance 26,8%. La firme de Seattle continue de se développer de manière agressive sur de nouveaux marchés informatiques via de nouveaux services et grâce à des acquisitions.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars contre 3,1 milliards de dollars en 2017, Microsoft voit ses revenus croître de 60,9%. Microsoft Azure continue de consolider sa position de leader dans l’IaaS fournisseur.

Avec +92,6%, la plus forte croissance est toutefois enregistrée par Alibaba Cloud qui s’appuie sur écosystème composé de fournisseurs de services gérés et de fournisseurs de logiciels indépendants. Le succès du fournisseur chinois est dû à son investissement agressif en R & D dans son portefeuille d’offres, comparé aux autres fournisseurs de très grande taille. La société a la capacité financière nécessaire pour poursuivre cette tendance et investir dans son expansion mondiale.

Belle progression aussi pour Google dont les revenus bondissent de 60,2%. Pour Sid Nag, son offre est un élément à surveiller avec « un nouveau leadership axé sur les clients et son évolution vers une offre plus orientée entreprise ».

Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Share, 2017-2018 (Millions of U.S. Dollars)



Company 2018

Revenue 2018

Market Share (%) 2017

Revenue 2017

Market Share (%) 2018-2017

Growth (%) Amazon 15,495 47.8 12,221 49.4 26.8 Microsoft 5,038 15.5 3,130 12.7 60.9 Alibaba 2,499 7.7 1,298 5.3 92.6 Google 1,314 4.0 820 3.3 60.2 IBM 577 1.8 463 1.9 24.7 Others 7,519 23.2 6,768 27.4 11.1 Total 32,441 100.0 24,699 100.0 31.3

Source: Gartner (July 2019)