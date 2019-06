En prenant la direction d’HPE, Antonio Neri s’était fixé trois priorités : les partenaires, les clients et l’innovation. Si l’on en croit le vice-président en charge des ventes et des alliances mondiales du channel, Jesse Chavez, le premier objectif est en bonne voie. Le dirigeant a en effet déclaré à CRN que les ventes via les partenaires avaient progressé de 13% par rapport à l’année précédente. « La société elle-même est passée de 6 à 7% de croissance, de sorte que la croissance du channel a été le double de celle de l’entreprise. Je pense que cela tient en grande partie à nos produits ciblés. Nous avons enregistré une croissance considérable avec SimpliVity, Nimble et Synergy, dont les ventes ont grimpé de 75% », a-t-il expliqué à nos confrères.

Interrogé sur les connexions entre les équipes commerciales et marketing internes et les partenaires, le dirigeant a expliqué qu’il existait une mise à niveau entre les premières et le réseau. Il a cité l’exemple de Sales Pro, un programme de formation destiné aux vendeurs que l’entreprise met désormais à la disposition des partenaires.

Jesse Chavez a également évoqué le Channel to Edge Institute du constructeur, un programme dédié à la formation et à l’éducation des partenaires en matière d’informatique de pointe, annoncé il y a à peine quelques jours. « Nous avons créé un institut pour partager certains de nos apprentissages. Nous partagerons donc des analyses de rentabilisation et des ateliers avec des cas d’utilisation avec certains de nos partenaires que nous poussons du côté de la technologie opérationnelle. Les partenaires ne sont pas habitués à cet aspect des choses. Ils sont habitués aux technologies de l’information. L’institut regroupe tout cela en partageant les meilleures pratiques sur les marchés verticaux », a-t-il conclu.