Les dépenses mondiales en logiciels, matériels et services de cybersécurité devraient croître de 12,4% en glissement annuel pour atteindre les 219 milliards de dollars à la fin de cette année, selon les prévisions du cabinet d’études IDC. La barre des 300 milliards de dollars pourrait être franchie d’ici 2026.

Près de la moitié de ces investissements financera l’achat de logiciels : protection des terminaux, applications de gestion des identités et de confiance numérique, logiciels d’analyse de la cybersécurité, outils SOAR (orchestration, automatisation et réponse). Une hausse de 13,7% par an de croissance est attendue sur ce segment d’ici 2026.

Les services (+11%) bénéficieront également du dynamisme du segment des services managés, d’après IDC. Les revenus de ce segment devraient représenter 49 milliards de dollars en 2023.

Le matériel a moins le vent en poupe que les logiciels et services : il pourrait être porté par les équipements de sécurité du réseau.

En Europe, les principaux secteurs contribuant à cette croissance seront la banque-finance, l’industrie et le secteur public. Dans la région, la progression des dépenses en matière de cybersécurité pourrait atteindre 10% cette année.

« La plupart des industries et des segments d’entreprises connaîtra une croissance à deux chiffres jusqu’en 2026, plutôt dans la partie modeste de cette fourchette », d’après Serena Da Rold, directrice de recherche associée chez IDC. « Cette dynamique sera nourrie par les déploiements de cloud et de conteneurs, la nécessité de sécuriser les accès distants aux ressources IT ainsi que les exigences de conformité aux règlements sur la confidentialité et la protection des données. »