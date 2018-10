Les dépenses mondiales en matériel, logiciels et services liés à la sécurité devraient atteindre 133,7 milliards de dollars en 2022, selon IDC. Bien que la croissance des dépenses devrait ralentir progressivement au cours de la période 2017-2022, le marché générera toujours un taux de croissance annuel moyen de 9,9%. Les dépenses en matière de sécurité en 2022 devraient être ainsi 45% plus élevées que les 92,1 milliards de dollars prévus pour 2018.

« La protection de la vie privée a retenu l’attention des conseils d’administration des entreprises alors que certaines régions envisagent de mettre en œuvre une réglementation et des normes de conformité similaires à celles du RGPD. Franchement, la protection de la vie privée est le nouveau mot à la mode et son impact potentiel est bien réel. Il en résulte que l’obligation de se conformer à ces normes continuera à soutenir les dépenses de sécurité dans un avenir proche », explique dans un communiqué Frank Dickson, vice-président de la recherche, Produits de sécurité chez IDC.

Avec 40,2 milliards de dollars en 2018 et un taux de croissance annuel moyen de 11,9%, les services liés à la sécurité constitueront à la fois la catégorie la plus importante et à la plus forte croissance des dépenses de sécurité mondiales. Les services de sécurité gérés représenteront près de 50% de cette catégorie en 2022. La majeure partie du reste sera consacrée aux services d’intégration et aux services de conseil.

Avec des dépenses de l’ordre de 34,4 milliards de dollars en 2018, les logiciels de sécurité constituent la deuxième catégorie en importance. Les logiciels de sécurité Endpoint constitueront le segment de logiciel dominant tout au long de la période, suivis des logiciels de gestion des identités et des accès, ainsi que des logiciels de sécurité et de vulnérabilité. Ce dernier segment connaîtra la progression la plus rapide avec un taux de croissance annuel moyen de 10,7%. Quant aux dépenses en matériel, elles seront tirées par les solutions unifiées de gestion des menaces.

Le secteur bancaire générera les plus gros investissements en matière de solutions de sécurité, passant de 10,5 milliards de dollars en 2018 à 16,0 milliards de dollars en 2022. Tirés par les services de sécurité gérés, les services liés à la sécurité, représenteront plus de la moitié des dépenses des entreprises tout au long de la période. Le secteur manufacturier discret et les administrations fédérales et centrales (respectivement 8,9 milliards de dollars et 7,8 milliards de dollars en 2018), suivront une tendance similaire, les services représentant environ la moitié des dépenses totales de chaque secteur. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide seront toutefois les télécoms (13,1% de taux de croissance annuel moyen), les administrations d’État et locales (12,3% de taux de croissance annuel moyen) et le secteur des ressources naturelles (11,8% de taux de croissance annuel moyen).

« La sécurité reste une priorité d’investissement dans tous les secteurs, les entreprises cherchant à se protéger des cyberattaques à grande échelle et à se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution », explique dans le communiqué Eileen Smith, directrice du programme Customer Insights and Analysis . « Alors que les services de sécurité représentent une partie importante de cette stratégie d’investissement, les entreprises investissent également dans l’infrastructure et les applications nécessaires pour affronter un environnement de menaces en constante évolution. »

Sur un plan régional, les États-Unis constitueront le plus grand marché des solutions de sécurité avec des dépenses totales de 39,3 milliards de dollars cette année, devant le Royaume-Uni (6,1 milliards de dollars), la Chine (5,6 milliards de dollars), le Japon (5,1 milliards de dollars) et l’Allemagne (4,6 milliards de dollars).