Selon les dernières prévisions de Gartner, les dépenses informatiques en Europe devraient dépasser la barre des 1000 Md$ en 2023 et progresser de 9,3% l’an prochain pour atteindre 1100 Md$. Si elles ne se tarissent pas avec le risque de ralentissement économique, les dépenses devraient se focaliser sur les projets liés au contrôle des coûts, à l’efficacité et à l’automatisation, privilégiant ceux avec des retours sur investissement courts.

« Le maintien d’une marge bénéficiaire saine est devenu essentiel pour les entreprises européennes et cela a marqué le début d’une nouvelle vague de pragmatisme », souligne John-David Lovelock, analyste chez Gartner.

En attendant que l’IA devienne une priorité pour leurs dépenses, les DSI devraient accroitre le plus leurs investissements l’an prochain dans les logiciels (+14,5%) et les services informatiques (+11,8%), ces derniers aidant à pallier la pénurie de talents en interne. Les autres catégories se contenteront d’une croissance à un chiffre : systèmes de centres de données (+8%), appareils (+4,6%) et services de communication (+4,4%).

Les dépenses cloud seront bien orientées, en particulier dans le domaine de l’infrastructure en tant que service (IaaS), avec une progression attendue de 27%. Alors que l’IA pose de nouveaux défis en matière de sécurité, les dépenses consacrées à la sécurité et à la gestion des risques devraient progresser de 16% pour atteindre 56 Md$.