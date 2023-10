Gartner s’attend à une plus forte croissance des dépenses informatiques mondiales en 2024 qu’en 2023. Selon ses dernières prévisions, elles devraient atteindre 5.100 milliards de dollars, soit une progression de 8% d’une année sur l’autre. L’an dernier le cabinet avait revu à plusieurs reprises ses estimations : 2,4% en janvier, 5,5% en avril puis 4,2% en juillet.

Tirés par les dépenses cloud, les segments des logiciels et des services informatiques seraient les deux seuls à enregistrer une croissance à deux chiffres : +13,8% pour les logiciels à 1 Md$ et +10,4% pour les services à 1,5 Md$. Ils représenteront à eux deux la moitié des dépenses totales. Les dépenses en services de cloud public devraient même progresser de 20,4%, soutenues à la fois par une utilisation accrue et par l’augmentation des prix des fournisseurs.

Le marché des appareils, qui avait été frappé de plein fouet par l’inflation et avait reculé de 10% en 2023, devrait amorcer son rebond en 2024, avec dépenses de722 M$, en hausse de 4,8%. Les dépenses en services de communication seront aussi mieux orientées, en hausse de 3,3% à 1,5 Md$. Enfin les systèmes de centres de données seront le troisième segment le plus dynamique, avec une croissance des dépenses de 9,5% à 260 M$.

« En 2023 et 2024, très peu de dépenses informatiques seront liées à l’IA générative », souligne par ailleurs dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de la recherche au cabinet d’analyse. De manière indirecte, en raison des inquiétudes qu’elle soulève en matière de sécurité, l’IA générative favorisera une croissance à deux chiffres des dépenses en cybersécurité.

« Cependant, les organisations continuent d’investir dans l’IA et l’automatisation pour accroître l’efficacité opérationnelle et combler le manque de talents informatiques », ajoute John-David Lovelock. « Le battage médiatique autour de l’IA générative soutient cette tendance, car les DSI reconnaissent que les projets d’IA d’aujourd’hui joueront un rôle déterminant dans le développement d’une stratégie et d’un historique avant que l’IA générative ne fasse partie de leurs budgets informatiques à partir de 2025. »