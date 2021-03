Exclusive Networks a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, en croissance de 8%. Commentant ses résultats lors d’une conférence de presse virtuelle, le CEO Jesper Trolle a souligné une augmentation de la demande de cybersécurité pendant la pandémie, rapporte CRN. Le dirigeant a ajouté que le renforcement de l’euro avait cependant constitué un « frein significatif » à la croissance des ventes. Il a estimé que les conditions de négociation ne retrouveront pas le niveau précédant la pandémie avant le quatrième trimestre de cette année. « Nous pensons qu’il y aura une ouverture progressive au cours de la seconde moitié de l’année, donc à partir de la fin du troisième trimestre. Au quatrième trimestre, nous bénéficierons probablement d’un environnement commercial un peu plus normalisé », a-t-il indiqué.

Pendant l’année 2020, malgré le Covid, le VAD a enrichi son portefeuille de fournisseurs avec 17 nouveaux noms et développé sa présence en Europe centrale et orientale, grâce à l’acquisition en septembre dernier du distributeur polonais Veracomp. Il a également élargi sa présence en Asie-Pacifique en rachetant le même mois le distributeur JJNet basé à Hong Kong.

Le CEO a par ailleurs profiter de la conférence de presse pour tracer les grandes lignes de la stratégie 2021 du distributeur français. Ce dernier va notamment développer sa plateforme de distribution en ligne de produits et services par abonnement x-OD en Amérique du Nord. Lancée en octobre dernier en Europe, elle a selon Jesper Trolle rencontré un énorme succès. « Il est clair que ce modèle basé sur l’abonnement est en train de devenir rapidement l’un des modèles de consommation informatique préférés », a-t-il déclaré. Il a également identifié une progression du DevOps et du DevSecOps en particulier, alors que de plus en plus d’entreprises déploient des technologies, des charges de travail et des applications cloud natives. Exclusive Networks devrait en conséquence développer de nouveaux partenariats avec des fournisseurs spécialisés dans ces solutions.