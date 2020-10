Exclusive Networks désormais à ses partenaires X-OD (pour Exclusive On-Demand) une plateforme de distribution en ligne par souscription pour les produits et services de cybersécurité et d’infrastructure de ses fournisseurs. Elle leur permet ainsi de répondre aux besoins de consommation OPEX du marché en offrant une expérience 100% numérique tout au long de la chaîne de valeur.

Disponible dès à présent en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, elle sera étendue dès le 1er novembre à la Belgique, à l’Espagne, à l’Allemagne, à la Finlande, à l’Irlande et à l’Autriche, puis au reste du monde en 2021.

Pour le moment, trois fournisseurs-clés du portefeuille d’Exclusive Networks – Palo Alto Networks, Proofpoint et Google Chronicle – sont disponibles sur la plateforme. Le distributeur est toutefois en pourparlers avec une dizaine d’autres pourvoyeurs et s’attend à ce que la plupart des de ses fournisseurs rejoindront X-OD au cours des prochains trimestres.

« X-OD est une plateforme numérique capable de transformer pratiquement tout en abonnement. Elle simplifie la consommation et permet la création, la vente et la distribution de nouveaux services et forfaits sur mesure, à la bonne vitesse et à la bonne échelle », explique dans un communiqué le nouveau CEO du distributeur Jesper Trolle. « X-OD permet également aux fournisseurs qui ne s’appuient pas encore sur les abonnements de pouvoir enfin exploiter ce modèle. Cette approche n’implique aucun coût, aucun risque. Les partenaires peuvent migrer vers de nouveaux modèles commerciaux à la demande, présentés sous leur propre marque, avec leurs propres services propriétaires, en allant au-delà des fournisseurs du portefeuille Exclusive Networks. » Il estime que la plateforme permettra aux partenaires de consolider leur position d’expert informatique stratégique auprès de leurs clients plutôt que d’être de simples fournisseurs. Il ajoute qu’en offrant aux clients une visibilité optimale sur leur environnement, X-OD facilitera les ventes incitatives et croisées. Jesper Trolle s’attend à ce que plus de la moitié des revenus d’Exclusive Networks proviendront d’un par modèle d’abonnement au cours des prochaines années, contre environ 15 à 20% aujourd’hui.

Selon Julien Antoine, vice-président directeur de la stratégie et des opérations du groupe « X-OD est l’aboutissement de plus de 12 mois de développement et de collaboration avec des très nombreux fournisseurs, revendeurs et clients pour répondre aux besoins de toute la chaîne de valeur en créant des alternatives par abonnement pour tous les produits et services. »

Pour permettre aux partenaires de franchir le pas, Exclusive Networks leur propose sur le site X-OD.com une série de webinaires de démonstration en direct.