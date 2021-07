Exclusive Networks a fait l’acquisition d’Ignition Technology, un spécialiste de la sécurité opérant au Royaume-Uni et en Europe du Nord et dont l’activité est axée sur les fournisseurs de sécurité émergents en mode SaaS. Cette opération va permettre au VAD d’élaborer une proposition spécifiquement dédiée aux jeunes entreprises technologiques qui cherchent à percer sur le marché mondial.

Ignition deviendra en effet l’entité du groupe chargée d’accompagner les fournisseurs émergents qui quittent l’univers des start-ups avancées pour accéder au marché mondial. Elle servira de tremplin aux nouveaux fournisseurs et aux nouvelles technologies émergentes.

Ignition opère actuellement dans 7 pays, notamment au Benelux, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. Exclusive Networks devrait étendre l’offre de la filiale au niveau mondial au cours des prochains mois. Chaque bureau local d’Ignition pourra s’appuyer sur les ressources existantes du groupe.

« Il s’agit d’une initiative passionnante, innovante et disruptive destinée à doubler nos services à destination des fournisseurs émergents. Nous disposons déjà d’une solide expérience et d’une excellente réputation dans la mise sur le marché de technologies de cybersécurité émergentes. Nous aidons les nouveaux fournisseurs à se développer et à passer du statut de challengers à celui de leaders sur le marché. Ces fournisseurs ont des besoins différents selon leur stade de croissance », commente dans un communiqué le CEO d’Exclusive Networks, Jesper Trolle. « En créant une entité distincte, nous pouvons offrir à ces jeunes entreprises émergentes un tremplin mondial, tout en continuant à nous concentrer sur les besoins spécifiques de nos principaux fournisseurs établis et en phase d’expansion. »

« Au moment de se développer, les fournisseurs se heurtent à un dilemme, entre le choix de l’expansion et celui du focus spécialisé à l’échelle locale. Ces spécialistes doivent être en mesure de rentabiliser les efforts et investissements fournis aux premières heures de leur développement », affirme de son côté le cofondateur et directeur général d’Ignition, Peter Ledger. « Aucun acteur mondial n’avait jusque-là réussi à répondre à ces problématiques mais nous avons ici une solution audacieuse et créative. Notre modèle repose sur l’hyper-assistance et l’acquisition de clients, et nous avons maintenant un partenariat symbiotique avec Exclusive, qui possède une réputation sans égal dans le lancement et l’expansion à l’international de fournisseurs émergents. »