Le spécialiste français de la distribution de solutions de cybersécurité Exclusive Networks a présenté ses premiers comptes annuels depuis son entrée à la Bourse de Paris en septembre dernier. Ses résultats sont en forte progression. Le chiffre d’affaires brut s’établit à 3,3 milliards d’euros, en hausse de 29,5 % par rapport à 2020 en données publiées et de 15,1 % en incluant Veracomp, groupe de distribution basé en Pologne acquis en septembre 2020. L’EBITA ajusté a augmenté de 10% à 119,2 millions d’euros tandis que le résultat net ajusté a bondi de 85,1% à 72,6 millions d’euros

« Nous avons atteint nos objectifs de croissance et de rentabilité et avons mis en œuvre avec succès notre excellence opérationnelle dans un environnement de marché difficile », s’est réjouit le PDG Jesper Trolle.

En 2021, Exclusive Networks a développé son empreinte sur le marché en signant avec plus de 1250 nouveaux revendeurs, soit 7% de plus qu’en 2020. Le distributeur a étendu ses activités avec des fournisseurs historiques dans 21 nouveaux pays, gagnant 4000 clients finaux pour un total de 110 000. Il a de plus enrichi son portefeuille avec 22 nouveaux fournisseurs tels que Diamanti, Hashicorp, Salt Security et Sonatype. Enfin, le groupe a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Ignition Technology et de Networks Unlimited. Au final, 73% de la hausse de ses ventes a été alimentée par les fournisseurs existants, 13% par l’extension notamment géographique des accords et 15% par des acquisitions.

« Notre positionnement unique au cœur de l’écosystème et la demande impérieuse de solutions de cybersécurité ont alimenté la vigueur de nos performances en 2021 et renforcent notre confiance dans notre stratégie et nos perspectives », souligne Jesper Trolle.



Pour l’exercice en cours, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires supérieur à 3,8 milliards d’euros et un Ebita ajusté compris entre 133 et 138 millions d’euros.

« Dans ce monde de la cybersécurité en constante évolution, nos partenaires comptent sur nos atouts que sont notre envergure mondiale, notre capacité à très vite lancer des solutions sur le marché, le maillage de notre réseau de fournisseurs et de revendeurs et notre expertise technique approfondie », conclut le PDG.