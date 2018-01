Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 124,4 millions d’euros, en croissance de +17% dont +4% en organique, conforme aux objectifs. Sur le seul 4ème trimestre, la croissance s’élève à 14%, portant les revenus à 47,1 millions d’euros.

Conformément à la stratégie du plan Next100, le groupe a poursuivi l’an dernier le renforcement de son pôle édition qui a plus que doublé de taille en 3 ans. En 2017, la croissance annuelle de ce pôle est de 54% en données publiées, dont 12% de croissance organique, pour atteindre 21,7 millions d’euros. Avec la plateforme Moovapps, Visiativ dispose désormais d’un store d’applications métiers pour les entreprises. De son côté, le pôle Intégration a enregistré une croissance de 12%, dont 3% en organique, et s’établit à 102,7 millions d’euros. Il bénéficie de la consolidation en fin d’exercice de l’intégrateur suisse c+e forum.

La part récurrente de l’activité progresse de 21%, pour représenter désormais 59% du revenu total, contre 57% en 2016. Les souscriptions et le SaaS représentent plus de 11 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 115 %, dont 12% en organique.

Au cours de l’exercice, Visiativ a lancé le pôle Rapid Manufacturing, matérialisé par une prise de participation dans la société Valla (spécialisée dans la conception, le prototypage et la fabrication de pièces et petites séries), un accord commercial de distribution avec HP et l’intensification du partenariat avec Dassault Systèmes. La société est par ailleurs entrée en négociation exclusive, fin 2017, pour l’acquisition du cabinet de conseil en innovation ABGI Group afin de constituer un pôle de conseil TNGV (Transformation Numérique Grande Vitesse).

À l’issue de son exercice, Visiativ confirme son objectif de progression régulière de sa rentabilité, en particulier sur l’année 2017.

En 2018, Visiativ – qui a procédé à une augmentation de capital de 15,1 millions d’euros au dernier trimestre – compte s’appuyer sur ses nouvelles acquisitions pour accélérer son développement dans le cadre du plan Next100.