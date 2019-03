Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 163,2millions d’euros, matérialisant une croissance totale de 31%, dont 10% en organique, dépassant ainsi son objectif de 155 millions d’euros pourtant relevé en septembre dernier.

Les trois métiers du groupe ont fortement contribué à ces résultats.

Le pôle Intégration affiche une progression de 15%, dont 8% en organique (Solidworks +7%M, 3Dexperience +9%). Grâce aux dernières acquisitions en Suisse (c+e forum fin 2017), au Royaume-Uni (Innova Systems mi-2018), et au Benelux (Dimensions Group fin 2018), la part des ventes réalisée à l’international progresse de 5 points et représente désormais 13% du chiffre d’affaires du pôle.

De son côté, le pôle Édition enregistre une croissance de 32% sur l’ensemble de l’année, dont 19% en croissance organique, porté par l’offre Moovapps et la progression des acquisitions des dernières années. Avec près de 29 millions générés par le pôle, Visiativ fait son entrée parmi les 50 premiers éditeurs de logiciels français.

Le chiffre d’affaires du pôle Conseil, issu de l’acquisition du cabinet ABGI Group consolidé depuis le 1er avril 2018, s’établit à 16,1 millions d’euros.

La part du chiffre d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) représente 60% du chiffre d’affaires contre 59% en 2017.

Malgré l’augmentation des investissements marketing destinés à stimuler l’activité commerciale et l’accroissement des frais consécutif au changement de dimension du groupe (informatique, finances), l’Ebitda grimpe de 46% à 13,1 millions d’euros, soit 8,0% du chiffre d’affaires (+80 points de base). Le résultat d’exploitation progresse quant à lui de 39%, soit une marge d’exploitation de 5,4% (+20 points de base).

Après prise en compte d’un résultat financier de -1,2 million d’euros (contre -0,3 millions d’euros en 2017) intégrant le coût des nouveaux financements mis en place en cours d’exercice, le résultat courant avant impôt progresse de 26%.

Impacté par la hausse de la charge fiscale et la quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires (notamment sur ABGI Group), le résultat net part du groupe s’établit à 3,3 millions d’euros, contre 4,8 millions d’euros en 2017, soit une baisse de 31%.

Visiativ a financé ses investissements (près de 32 millions d’euros), et principalement les cinq acquisitions réalisées en cours d’année, sans réduire sa trésorerie grâce à un placement obligataire privé de 20 millions d’euros et à l’octroi d’une enveloppe Capex de 5 millions d’euros. Au 31 décembre, le groupe disposait ainsi d’une trésorerie disponible de 35,3 millions d’euros, tandis que la dette financière nette s’établissait à 16,7 millions d’euros.

Pour l’exercice en cours, Visiativ vise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 200 millions d’euros soit une croissance totale de plus de 20%, combinant croissance organique et consolidation en année pleine des acquisitions réalisées en 2018 et début 2019. Cela permettrait au groupe d’atteindre, avec un an d’avance, l’objectif 2020 fixé dans le cadre de son plan Next100.