Le Covid-19 n’a pas pesé sur les résultats d’Intel au premier trimestre mais pourrait assombrir l’avenir. C’est ce qui ressort de la présentation des chiffres du premier trimestre et des prévisions du fondeur pour le trimestre en cours.

Au 31 mars, Intel a enregistré un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de dollars en hausse de 23% sur un an. La croissance a été tirée par les composants pour PC (+14%, soit 9,8 milliards de dollars) et pour datacenters (+43%, soit 7,0 milliards de dollars), Mobileye (+22%, soit 254 millions de dollars), les mémoires non-volatiles (+46% soit 1,3 milliard de dollars) et les solutions programmables (+7% soit 519 millions de dollars). En revanche, les ventes de composants IoT ont reculé de 3% à 883 millions de dollars. Le bénéfice par action non-GAAP a bondi de 63% à 1,45 dollar.

« Nos performances au premier trimestre témoignent de la concentration de notre équipe sur la protection des employés, le soutien à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement et les livraisons à nos clients pendant cette période sans précédent », affirme dans un communiqué le CEO d’Intel Bob Swan. « Le rôle que joue la technologie dans le monde est plus essentiel maintenant qu’il ne l’a jamais été, et l’opportunité qui s’offre à nous d’enrichir des vies et de permettre la réussite de nos clients n’a jamais été aussi vitale. Guidée par nos valeurs culturelles, nos avantages compétitifs et notre solidité financière, notre entreprise, j’en suis confiant, sortira de cette situation encore plus forte. »

Malgré ces bons résultats, les actions Intel ont reculé de 6% dans les échanges après-bourse. Si de la firme de Santa-Clara prévoit pour le second trimestre un chiffre d’affaires de 18,5 milliards, en croissance de 12%, elle table en revanche sur un bénéfice non-GAAP de 1,10 dollar par action, inférieur au 1,19 dollar attendu par Wall Street. Sa décision de ne plus fournir de prévision pour l’ensemble de l’exercice 2020 a également refroidi les investisseurs.